Nuova Yamaha MT-07: l’evoluzione delle Hyper Naked

Ispirata alla sottocultura giapponese, e creata da alcuni dei designer più visionari del settore, MT-07 è arrivata poco dopo il lancio della primissima MT-09, facendo del 2014 l’anno che ha segnato il vero inizio del nuovo segmento Hyper Naked che si è poi rivelato quello dominante sulle strade di tutta Europa.

Caratterizzata da un nuovo design che riflette il DNA delle MT di ultima generazione, MT-07 2021 rappresenta la progressiva evoluzione della moto naked più amata in Europa e consolida i valori fondamentali di questo apprezzatissimo modello di peso medio.

Le numerose funzionalità rinnovate, tra cui un accattivante e caratteristico motore EU5 e i freni anteriori più potenti, confermano l’esperienza di guida della classe MT-07, mentre la qualità complessiva è resa ancora più evidente grazie all’inserimento di una nuovo gruppo ottico anteriore a LED con indicatori di direzione, luci di posizione e strumentazione LCD. Il manubrio a sezione conica e la nuova forma di sella e serbatoio offrono una posizione di guida più eretta e confortevole, mentre gli pneumatici sportivi Michelin garantiscono una tenuta di strada sicura e un divertimento crescente.

Tratto distintivo del nuovo look è un gruppo di fari a LED compatto e minimalista, in cui le luci di posizione e il fanale anteriore creano un’iconica forma a Y sul davanti, che rappresenta il tipico aspetto della famiglia MT di nuova generazione. Moderno, compatto e leggero, il nuovo faro a LED anteriore è dotato di proiettore bifunzionale, che trasforma il carattere di questo modello di nuova generazione e sottolinea il puro DNA MT, che condivide con la nuovissima MT-09. Oltre a conferire a MT-07 il suo aspetto audace e originale, questo faro anteriore compatto crea un potente fascio di luce con spigoli ben definiti che offrono un’eccellente visibilità della strada durante la guida notturna.

Il motore di ultima generazione CP2 690 cc a bicilindrico è dotato di un nuovo condotto di aspirazione dell’aria e di impostazioni ottimizzate dell’iniezione e di uno scarico 2-in 1 e di una nuova ECU. Queste modifiche offrono una risposta più lineare del motore, pur mantenendo prestazioni decise. Il motore 2021 ha una curva di coppia/giri/min più fluida, per un’elevata velocità massima e un’accelerazione mozzafiato, che con la coppia massima di 67 Nm/6,8 kg-m prodotta a soli 6500 giri/min e la potenza massima di 73,4 PS/54 kW a 9000 giri/min danno vita al più evoluto tra i propulsori di peso medio.

Il modello 2021 è ora dotato di strumentazione LCD con specifiche più elevate. Il cruscotto è simile a quello montato su Tracer 700, mentre il display multifunzione compatto e leggero, con quadrante più grande per orologio, cambio, contachilometri e contagiri, fornisce informazioni chiare. L’uso della tinta monocroma aggiunge un tocco di eleganza al display fondamentali, mentre il nuovo interruttore al manubrio permette al pilota di utilizzare il dispositivo in modo più semplice ed efficiente.

Per il 2021, la nuova MT-07 è disponibile nelle più recenti combinazioni di colori e grafica che rafforzano la connessione con la famiglia MT e regalano un tocco esclusivo a questa straordinaria moto di peso medio. Le nuove leve nere donano un tocco raffinato, mentre il cablaggio nell’area del cruscotto è stato migliorato per offrire un look più accattivante.