Nuova Yamaha XSR125 Legacy: un viaggio nel tempo

Dal lancio dei primi modelli Yamaha Sport Heritage, il segmento ha conosciuto un grande successo tra i centauri di tutte le età e di ogni grado di esperienza che amano il modo tutto particolare in cui questi veicoli coniugano stile autentico e carattere personale con tecnologie moderne e prestazioni sportive.

Il marchio XSR si è rapidamente affermato per la linea di prodotti perfetti per i piloti che apprezzano motociclette iconiche dal carattere genuino e dal fascino autentico. La mission dell’azienda può essere riassunta dalla parola giapponese “Kando”: creare prodotti che nutrono il cuore e lo spirito. La nuova XSR125 Legacy è l’esempio di come la filosofia del Kando si traduce in realtà.

Sviluppata partendo dalla XSR125, un modello lanciato nel 2021 che ha registrato un grande successo, la XSR125 Legacy monta lo stesso motore da 125 cc con sistema VVA e vanta la medesima architettura del telaio. La XSR125 Legacy può però contare su una serie di modifiche stilistiche che trasformano il carattere della motocicletta conferendole un look neo-rétro unico con un tocco del tutto personale.

Le classiche ruote a raggi della XSR125 Legacy sono dotate di cerchi in lega in color oro che sottolineano l’eccellente qualità di costruzione della moto, rafforzando il forte legame con alcuni iconici modelli Yamaha del passato.

Montata su una scocca e un telaio completamente neri, la combinazione di ruote a razze e cerchi color oro regalano a questo modello neo-rétro da 125 cc un carattere veramente personale e un look senza tempo che coglie perfettamente lo spirito della filosofia Faster Sons. Le nuove grafiche richiamano l’estetica dei modelli XSR di cilindrata superiore e rafforzano gli stretti legami familiari della linea Sport Heritage. Le strisce oro e argento sottolineano la forma classica del serbatoio carburante arrotondato, mentre la grafica minimalista color oro sui fianchetti si integra perfettamente con i cerchi.

Il serbatoio, i fianchetti e i parafanghi riprendono la colorazione Historic Black, mentre il forcellone, la forcella a steli rovesciati, il carter motore e il telaio Deltabox di colore nero regalano un look elegante e sobrio che si abbina alla perfezione con il carattere di questa nuova motocicletta da 125 cc.

La XSR125 Legacy monta un propulsore monocilindrico Euro5 da 125 cc a 4 valvole raffreddato a liquido che eroga ben 11 kW di potenza presente anche sulla MT-125 Hyper Naked e nella R-125 Supersport.

La XSR125 Legacy sarà disponibile in Historic Black con cerchi color oro partire da giugno 2022 al prezzo di listino 5.299 € f.c.