Nuove avventure per la Citroën 2 CV Playmobil

Frutto della collaborazione tra Citroën e Playmobil, i cui immancabili giocattoli accompagnano le famiglie da quasi 50 anni, la Citroën 2 CV Playmobil riproduce una silhouette conosciuta in tutto il mondo a 75 anni dal lancio della leggendaria automobile.

Quindi, che siate bambini piccoli o grandi, appassionati, collezionisti o semplicemente curiosi, venite a visitare lo stand Citroën al Salone Retromobile, dal 1° al 5 febbraio a Parigi, per scoprire la 2CV Playmobil, che avrà senza dubbio un futuro da collezione.

Citroën 2 CV Playmobil – Un simpatico richiamo al passato

Presentata in anteprima al salone Retromobile, la mitica 2CV è ora disponibile presso Playmobil in una nuova versione con specifiche tecniche rivoluzionarie. Con lo 0% di emissioni di CO2 allo scarico grazie alla sua propulsione muscolare, un peso contenuto di circa 302 g e una lunghezza di 284 mm, la Citroën 2 CV Playmobil trasporterà felicemente grandi e piccini, dai 5 ai 99 anni, nel meraviglioso mondo di Playmobil, stimolando la loro immaginazione o i loro ricordi d’infanzia.

Progettata per essere accessibile, robusta, destinata alla campagna ma ugualmente a suo agio in città, la 2CV simboleggia un’epoca vivace e colorata, persino un’arte di vivere, al punto da diventare in alcune occasioni una star del cinema. Questo spirito gioioso si riflette nel colore azzurro cielo della 2CV Playmobil e negli accessori che la completano: un contadino accompagnato dalle sue oche, dal suo maiale e dalle sue brocche di latte che evocano la campagna, una guidatrice in tenuta da marinaio dal look hippie e infine un gendarme, un rimando al famoso sergente maggiore Cruchot protagonista di un popolare film francese. Inoltre, una serie di adesivi riposizionabili permette a tutti di personalizzare la propria 2 CV Playmobil.