Nuove Mercedes-Benz CLA e CLA Shooting Brake: le due espressioni di un trendsetter

Con numerose innovazioni e un equipaggiamento di serie aggiornato, Mercedes-Benz rafforza il ruolo di trendsetter di CLA Coupé e CLA Shooting Brake nel segmento delle compatte. La nuova forma della grembialatura anteriore, la griglia del radiatore rielaborata con pattern a stella e il nuovo diffusore posteriore ne accentuano il carattere sportivo. A ciò si aggiunge il nuovo design dei fari LED High Performance, per la prima volta di serie, e delle luci posteriori a LED. I nuovi colori ‘hyper blue’ (esclusivo per CLA) e ‘spectral blue’, nonché tre ulteriori design dei cerchi in dimensioni fino a 19 pollici, ampliano la scelta di personalizzazione. Le nuove CLA Coupé e CLA Shooting Brake sono equipaggiate di serie con cerchi in lega a cinque razze da 17 pollici in argento vanadio o a cinque doppie razze in nero lucido con finitura ad alta brillantezza.

Il punto forte degli interni è il doppio schermo indipendente con un display da 7 pollici e uno da 10,25 pollici di serie. A richiesta, sono disponibili due display da 10,25 pollici con look widescreen che offrono un’esperienza olistica high-tech e creano un’architettura spaziale eccezionalmente ampia. Il volante dell’attuale generazione è rivestito di serie in pelle Nappa. I nuovi elementi di rivestimento in look carbonio scuro, legno di tiglio marrone a poro aperto o microfibra marrone MICROCUT (solo AMG Line) arricchiscono ulteriormente gli interni. Per la prima volta con l’AMG Line è disponibile anche la corona del volante riscaldata.

Anche i sedili comfort sono parte della dotazione di serie di CLA Coupé e CLA Shooting Brake. Sono dotati di serie di una combinazione in ARTICO e tessuto tridimensionale in rilievo di colore nero. A richiesta, sono disponibili anche in grigio salvia. L’allestimento Progressive offre tre colori per gli interni: nero, beige macchiato e grigio salvia. Con l’AMG Line, il rivestimento dei sedili di serie in ARTICO/microfibra MICROCUT è ora disponibile anche in marrone bahia. In totale sono disponibili cinque colori di rivestimento per la AMG Line: nero, marrone bahia, grigio salvia, grigio titanio perlato/nero e, per la prima volta, pepe rosso/nero.

CLA Coupé e CLA Shooting Brake sono dotate dell’ultima generazione di MBUX, con display di nuova concezione: lo stile ‘Classic’ fornisce tutte le informazioni rilevanti per il conducente, ‘Sporty’ si distingue per il contagiri dinamico, mentre la visualizzazione ‘Discreet’ si limita agli elementi più essenziali. Oltre alle tre modalità (Navigazione, Assistenza, Service) e ai sette mondi colore, il quadro strumenti e il display centrale possono essere personalizzati in base alle preferenze del guidatore e alla situazione di guida. Il display centrale offre tutte le funzioni precedenti, come navigazione, media, telefono, veicolo, ecc. e può essere gestito comodamente in touchscreen.

Il sistema telematico pone in evidenza il nuovo design e le prestazioni ampliate. Una caratteristica inedita è la connettività con gli smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto Wireless. Entrambi i modelli dispongono, inoltre, di una porta USB-C aggiuntiva e di una maggiore capacità di ricarica USB. Tutte le porte USB sono ora illuminate.

I motori benzina sono interamente elettrificati e comprendono unità a quattro cilindri con cambio automatico DCT a 7 o 8 rapporti di serie. Grazie alla tecnologia mild hybrid, i motori sono dotati di un’alimentazione di bordo supplementare a 48 volt che supporta lo spunto all’avvio con 10 kW di potenza in più.

Per gli ibridi plug-in, la batteria ad alto voltaggio evoluta offre un maggiore contenuto di energia utilizzabile, con conseguente aumento dell’autonomia elettrica. La potenza del motore elettrico è cresciuta di 5 kW e raggiunge ora una potenza di 80 kW. Per la ricarica, sono ancora disponibili tre opzioni: oltre ai 3,7 kW standard, la batteria può ora essere caricata anche con corrente alternata e fino a 11 kW invece dei precedenti 7,4 kW. Le nuove CLA continuano ad offrire anche la possibilità di caricare la batteria con corrente continua, fino a 22 kW. Una carica in corrente continua dal 10% all’80% richiede circa 25 minuti, offrendo un’esperienza di ricarica versatile e adatta all’uso quotidiano.