Nuovo Dacia Duster: tutto nuovo e anche full-hybrid

Il nuovo Duster prosegue la saga di un modello che, oltre a consolidarsi come punto di riferimento nel mercato, si erge a autentica icona del marchio DACIA e dei suoi principi fondamentali. DACIA ha reinventato il design del Duster, mantenendo le inconfondibili qualità estetiche che hanno contribuito al successo delle sue generazioni precedenti. In particolare, la nuova generazione enfatizza la sua identità di SUV solido e robusto, portando queste caratteristiche a nuove vette con l’adozione della rinnovata immagine di Brand. Il Nuovo Duster è un orgoglioso rappresentante di questa evoluzione stilistica della casa automobilistica.

I designer hanno iniziato il processo partendo da volumi elementari, come l’abitacolo, il cofano, i parafanghi, e così via. Hanno poi integrato tutti questi elementi con precisione e pulizia, conferendo al modello uno stile moderno e ben definito, caratterizzato da linee tese e decise. Il Nuovo Duster è avvolto in modo elegante da una cintura continua che abbraccia l’intero veicolo: le protezioni laterali nella parte inferiore della scocca si estendono agli iconici elementi che incarnano l’identità del marchio, circondando poi i passaruota, che a loro volta sono collegati ai paraurti anteriore e posteriore.

Il design interno, simile a quello esterno, si concentra sull’essenziale e sull’utilità. Il cruscotto virtuale da 7″, con una grafica configurabile e chiara, fornisce tutte le informazioni necessarie. Al centro della plancia si trova un touchscreen da 10,1″, che nelle versioni Journey ed Extreme può ospitare il sistema Media Nav Live con navigazione connessa, informazioni in tempo reale e un sistema audio 3D con 6 altoparlanti. L’abitacolo subisce significative modifiche, non solo grazie alle ampie porte che agevolano l’accesso, ma soprattutto per la maggiore distanza tra il parabrezza e la linea del cruscotto. Grazie alla piattaforma CMF-B, il Nuovo Duster offre un volume interno maggiore senza aumentare la lunghezza totale. Il bagagliaio cresce solo del 6%, raggiungendo un totale di 472 litri nella versione a due ruote motrici.

Le capacità offroad aumentano nella versione a trazione integrale, con il Duster disponibile con Terrain Control gestibile attraverso 5 modalità di guida:

AUTO: il sistema regola automaticamente la coppia tra l’avantreno e il retrotreno in base all’aderenza e alla velocità.

SNOW: ottimizza le traiettorie su strade scivolose grazie a specifiche impostazioni del controllo di stabilità e del sistema di controllo trazione.

MUD/SAND: ideale per superfici instabili come sentieri fangosi o sabbiosi.

OFF-ROAD: offre prestazioni off-road superiori su percorsi difficili, distribuendo automaticamente la coppia tra le ruote anteriori e posteriori in base alle condizioni di aderenza e alla velocità.

ECO: ottimizza i consumi agendo sulla climatizzazione e sulle prestazioni del veicolo, adattandosi alle condizioni della strada.

La principale novità della terza generazione del Duster è l’elettrificazione, con la versione Hybrid 140 che sfrutta un motore a benzina da 94 CV e un motore elettrico da 49 CV, abbinati a una trasmissione priva di frizione. In alternativa, i clienti possono optare per il benzina TCe 130 con mild hybrid da 48V nelle versioni 2WD e 4WD, o per il bifuel a Gpl ECO-G 100 con un’autonomia complessiva di 1.300 km.

La gamma si articola su quattro allestimenti: Essential, Expression, Extreme e Journey, offrendo opzioni che spaziano dal livello base al massimo comfort, mantenendo prezzi equilibrati.