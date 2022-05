Nuovo Dacia Jogger: robusto e avventuriero

Jogger, ultimo arrivato in casa Dacia, si inserisce nella gamma come quarto pilastro della strategia prodotto, a fianco dei tre modelli attualmente presenti: Sandero, l’auto più venduta ai privati in Europa dal 2017; Duster, l’iconico SUV che, rivoluzionando il segmento, ha conquistato dal 2018 la leadership del mercato a privati in Europa; Spring, la prima vettura 100% elettrica della gamma Dacia eletta dalla giuria europea di AUTOBEST “The Best By Car of Europe 2022” e stabile al primo posto tra le vetture elettriche più vendute a privati in Italia.

Rendere la mobilità accessibile a tutti è da sempre uno degli obiettivi principali del Marchio e con Nuovo Jogger continua ad offrire il miglior rapporto qualità/prezzo anche nel segmento C. Con Nuovo Jogger, sintesi perfetta tra un suv, un multispazio e una station wagon, Dacia si rivolge ai nuclei familiari più numerosi o a chiunque abbia bisogno di grandi spazi di carico per i suoi viaggi o per le sue attività giornaliere. Dimensioni generose, praticità e modularità da record contraddistinguono questo modello che si afferma come la giusta combinazione tra accessibilità e spaziosità.

Dal suo lancio, sono oltre 5.000 i clienti che hanno già scelto Dacia Jogger. Dai primi ordini, si delinea un profilo cliente con un’età media di 50 anni, con un interessante concentrazione sulla fascia 35-44 anni, che rappresenta oltre il 30% delle vendite. Sempre più orientati verso scelte eco-friendly, 9 clienti su 10 scelgono la motorizzazione ECO-G 100, fiore all’occhiello della strategia Dacia, orgogliosamente leader del mercato GPL in Italia. Grazie alla capienza del doppio serbatoio 40 L per il GPL e 50 L per la benzina, Jogger assicura oltre 1.000 km di autonomia con un pieno. Inoltre, 6 clienti su 10 scelgono la versione 7 posti per poter godere al meglio di tutta la modularità che questo modello può offrire.

Jogger riesce ad incarnare lo spirito outdoor della Marca, che si rivolge a chi ha voglia di evasione e di vita all’aria aperta. Con le sue forme robuste e dinamiche, Jogger si propone come un ottimo compagno di viaggi e attività fuoriporta insieme alla famiglia, pronto a portare con sé attrezzature sportive ed equipaggiamenti per il tempo libero. Disponibile nelle versioni da 5 o 7 posti, Jogger offre fino a 52 configurazioni possibili nella versione a 7 posti, soprattutto grazie ai sedili della terza fila che possono essere tutti rimossi individualmente.

Spazioso ma anche intelligente. Dacia ha dotato il Jogger di un ingegnoso sistema che unisce la praticità all’estetica per creare le barre portatutto modulari, che possono supportare fino a 80kg di peso. Il cliente impiega da 30 secondi a un minuto per modificare l’inclinazione delle barre sul tetto, da longitudinali a trasversali, per ottenere il massimo della modularità per il suo carico. Questa pratica soluzione, offerta di serie su Jogger, risponde alle vere richieste dei clienti e semplifica la vita nel tempo libero.

Nuovo Dacia Jogger propone con 3 livelli di equipaggiamento: Essential, Comfort ed una Limited Edition Extreme. È disponibile in tinta opaca Bianco Ghiaccio oppure in tinta metallizzata Blu Iron, la nuova tinta di Lancio Brun Terracotta, Grigio Cometa, Grigio Moonstone, Nero Nacré.

Sul fronte motori, spazio al Benzina TCe 110cv a 2 ruote motrici con trasmissione manuale a 6 rapporti, al Bifuel benzina/GPL ECO-G 100cv a 2 ruote motrici con trasmissione manuale a 6 rapporti. Il nuovo motore ibrido, previsto nel 2023, sarà basato su un motore benzina da 1,6 L associato a due motori elettrici con una trasmissione multimode priva di frizione.

Per un appeal ancora maggiore, Jogger è disponibile anche in una Limited Edition Extreme UP, con un contenuto prodotto ai massimi livelli e con un vantaggio per il cliente di € 350. L’offerta della Serie Limitata Extreme UP comprende inoltre: Pack Techno e Pack Drive Plus. Sarà disponibile in tutte le tinte di carrozzeria, tranne il Blu Iron.

Nuovo Dacia Jogger è disponibile negli showroom Dacia con un prezzo a partire da € 16.250.