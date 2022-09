Nuovo DS7: un viaggio nella raffinatezza

Raffinatezza, materiali nobili a bordo, finiture ispirate al lusso francese e tecnologia d’avanguardia. Sono i segni particolari di nuova DS 7, crossover che incarna il savoir-faire francese nel campo del lusso.

Il carattere del Nuovo DS 7 deriva da significative modifiche apportate alla parte anteriore e posteriore. Sempre elegante, Nuovo DS 7 trasmette maggiore dinamismo grazie a linee più affilate e strutturali.

Il frontale, completamente nuovo, si distingue per linee più nette che sviluppano l’equilibrio di ogni dettaglio. Lavorazioni specifiche sono state realizzate grazie allo stretto legame tra il team del DS DESIGN STUDIO PARIS e il team di produzione dello stabilimento di Mulhouse (Francia), ottenendo così risultati eccezionali in termini di qualità e solidità.

La firma luminosa sviluppa un look ancora più espressivo. La combinazione dei nuovi fari DS PIXEL LED VISION 3.0, più sottili, e delle luci diurne DS LIGHT VEIL è fluida e realizzata secondo lo spirito dell’alta moda.

DS LIGHT VEIL è una novità mondiale. Le luci diurne sono state ispirate dal lavoro svolto su DS X E-TENSE e DS AERO SPORT LOUNGE. La luce sembra attraversare il colore della carrozzeria.

Anche i fari posteriori a LED con effetto vortice, a scaglie e più sottili, sono stati ridisegnati con una finitura metallica scura, sottolineando così l’espressione unica del Nuovo DS 7. Il portellone posteriore e il logo sono stati rielaborati con linee più affilate, mentre il badge “DS AUTOMOBILES” firma ora il posteriore del Nuovo DS 7, visivamente più allungato.

All’interno, Il sistema di infotainment rappresenta uno dei maggiori cambiamenti del Nuovo DS 7, con l’inclusione del DS IRIS SYSTEM. Questa nuova soluzione introduce un’interfaccia totalmente rielaborata, completamente configurabile, reattiva e fluida, supportata dal riconoscimento vocale naturale. Il nuovo schermo touch screen da 12″ ad alta risoluzione presenta un menu composto da diversi widget per accedere a tutte le sue funzioni con un unico movimento: per controllare la navigazione connessa, la ventilazione, le fonti audio digitali e le informazioni di viaggio.

Nuovo DS 7 introduce anche tecnologie per un maggiore comfort e relax, come i sistemi DS ACTIVE SCAN SUSPENSION e DS NIGHT VISION.

Il DS ACTIVE SCAN SUSPENSION è un sistema di ammortizzazione controllato da una telecamera, unico nella sua categoria, che regola ogni ruota in modo indipendente in base alle imperfezioni della carreggiata garantendo viaggi in totale comfort a bordo di DS7

Con il DS NIGHT VISION, una telecamera a infrarossi sorveglia la carreggiata e i lati per rilevare ciclisti, pedoni e animali ad una distanza massima di 100 metri. Il conducente riceve le informazioni sul nuovo display per la strumentazione digitale ad alta risoluzione, con uno speciale avviso in caso di pericolo. La sicurezza è migliorata grazie ai sistemi DS DRIVER ATTENTION MONITORING e DS DRIVE ASSIST di livello 2 di guida semi-autonoma.

La tecnologia E-TENSE costituisce la maggior parte della gamma del Nuovo DS 7 con versioni da 225 cavalli e due ruote motrici, 300 cavalli a quattro ruote motrici e 360 cavalli a quattro ruote motrici.

Nella versione da 360 cavalli, lo spirito Grand Touring è frutto di uno sviluppo speciale condotto da DS PERFORMANCE. Il telaio è stato abbassato di 15 mm, la carreggiata è più larga (+24 mm all’anteriore, +10 mm al posteriore) e i freni anteriori hanno un diametro di 380 millimetri con pinze a quattro pistoncini marchiate DS PERFORMANCE.

Nuovo DS 7 E-TENSE 4×4 360 si distingue per le sue prestazioni ai vertici della categoria, con un motore a benzina da 200 cavalli e motori elettrici sull’asse anteriore e posteriore da 110 e 113 cavalli (trazione integrale), con un peso mantenuto a 1.885 kg per un rapporto peso-potenza di riferimento nel segmento delle ibride plug-in.

Abbinati a una batteria da 14,2 kWh, i motori elettrici consentono una guida a emissioni zero in accelerazione o a trazione integrale fino a 62 km (WLTP ciclo urbano) e 57 km (WLTP ciclo combinato) con la possibilità di guidare in modalità 100% elettrica fino a 140 km/h. Nuovo DS 7 E-TENSE 4×4 360 è omologato a soli 40 g/km di CO2 e ha un consumo di carburante di 1,8 litri/100 km.

Equipaggiato con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S 245/35 R21, Nuovo DS 7 E-TENSE 4×4 360 passa da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, con uno start-stop che copre i 1.000 metri in 25,4 secondi.

Nuovo DS 7 E-TENSE 4×4 300 (motore a benzina da 200 cavalli con motori elettrici sull’asse anteriore e posteriore che producono 110 e 113 cavalli) può viaggiare in modalità 100% elettrica fino a 135 km/h. In modalità 100% elettrica è omologata fino a 81 km (WLTP ciclo urbano) e 63 km (WLTP ciclo combinato) per soli 27 g/km di emissioni di CO2 e consumi omologati a 1,2 litri/100 km. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 5,9 secondi e lo start-stop da 1.000 metri in 25,9 secondi.

Per Nuovo DS 7 E-TENSE 225 (motore a benzina da 180 cavalli e motore elettrico da 110 cavalli sull’asse anteriore), l’autonomia elettrica è omologata fino a 80 km (WLTP ciclo urbano) e 65 km (WLTP ciclo combinato) per soli 28 g/km di emissioni di CO2 e consumi omologati a 1,2 litri/100 km.

Tutti i sistemi ibridi sono collegati a una nuova batteria da 14,2 kWh il cui tempo di ricarica è di circa due ore con un caricatore da 7,4 kW. Completa la gamma di motorizzazioni del Nuovo DS 7 il propulsore BlueHDi 130 Diesel abbinato al cambio automatico a 8 marce. Dotato di turbo a geometria variabile e iniezione diretta ad alta pressione, dispone di tutte le più moderne tecnologie per consumi omologati a 5,5 litri/100 km ed emissioni di CO2 pari a 143 g/km.

Capitolo prezzi, si parte da 42.000 euro per la versione DS 7 BASTILLE BlueHDi 130.