Nuovo Goodyear EfficientGrip 2 SUV: chilometraggio eccezionale

Goodyear annuncia il lancio del suo ultimo pneumatico estivo dedicato al mondo dei SUV e dei crossover, l’EfficientGrip 2 SUV, successore dell’EfficientGrip SUV, in grado di offrire un chilometraggio eccezionale ed eccellenti prestazioni su bagnato e asciutto.

“I SUV sono un segmento in continua crescita nel parco veicoli europeo. Siamo orgogliosi di lanciare questo nuovo prodotto che offre ulteriori vantaggi a chi guida un SUV, fornendo loro le prestazioni di cui hanno bisogno”, dichiara Pietro Gennari, Marketing Manager di Goodyear Italia. Si prevede che entro il 2025 i SUV rappresenteranno il 43% del totale delle vendite di nuovi veicoli in Europa, rispetto al 37% del 2020.

Per quanto riguarda i pneumatici, le due principali caratteristiche richieste da chi guida un SUV sono una capacità di frenata eccellente e un’ottima aderenza su bagnato.

Una serie di caratteristiche innovative consentono all’EfficientGrip SUV di fornire un maggiore chilometraggio, offrendo al tempo stesso un elevato livello di prestazioni:

• Un chilometraggio migliorato del 25% rispetto all’EfficientGrip SUV , grazie all’implementazione della tecnologia Goodyear Mileage Plus, che offre un’elevata elasticità e flessibilità del battistrada, con conseguente riduzione dei micro-danneggiamenti dovuti a strade accidentate e allo sbalzo di temperature.

• Riduzione dello spazio di frenata su bagnato grazie a un numero maggiore di scanalature più profonde, per una migliore aderenza, e a una mescola più elastica, che migliora l’evacuazione dell’acqua.

• Riduzione dello spazio di frenata su asciutto grazie a una maggiore superficie di contatto e a costolature più larghe al centro del battistrada. Una gamma competitiva con 52 nuove misure dai 16 pollici ai 22 pollici, che saranno introdotte tra

gennaio 2021 e febbraio 2022.

“Con un maggiore chilometraggio e numerose misure con indici di carico elevati, i pneumatici EfficientGrip 2 SUV sono ideali non solo per le esigenze dei SUV e dei crossover, ma anche per i veicoli elettrici”, conclude Gennari.