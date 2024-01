Nuovo Lexus UX: importanti miglioramenti per il 2024

L’Urban Crossover Lexus UX, uno dei modelli più venduti del brand in Europa, ha ricevuto un sostanziale aggiornamento del gruppo propulsore e di altri dettagli nel 2024. Queste modifiche migliorano ulteriormente la dinamica di guida di un veicolo progettato e sviluppato per combinare la sensazione di sicurezza e la pratica flessibilità di un crossover con le piacevoli caratteristiche di guida di una hatchback. UX è disponibile in versione Premium Hybrid o Full Electric e, grazie a queste opzioni, svolge un ruolo importante nella strategia globale di elettrificazione del brand.

L’evoluzione più significativa è che UX 250h Premium Hybrid viene sostituito dal nuovo UX 300h. Come UX 250h, UX 300h è alimentato da un motore a quattro cilindri in linea da 2,0 litri accoppiato a due motori elettrici, ma il motore elettrico posteriore per il sistema di trazione integrale e-Four del nuovo modello è 5,6 volte più potente del precedente. Al posto del motore a induzione da 5,3 kW (7 CV) di UX 250h c’è ora un motore a magneti permanenti da 30 kW (41 CV). Questo migliora la risposta dell’acceleratore e rende l’auto ancora più piacevole da guidare.

Il nuovo UX 300h offre anche una maggiore potenza totale, pari a 146 kW (199 CV), con un aumento dell’8% rispetto ai 135 kW (184 CV) di UX 250h. Questo aumento è reso possibile da un sistema ibrido di quinta generazione che sostituisce la precedente batteria al nichel-metal idruro da 180 celle e 216 volt con una più efficiente batteria agli ioni di litio da 60 celle e 222 volt. Di conseguenza, l’accelerazione da 0 a 100 km/h è migliorata passando da 8,5 a 8,1 secondi nel modello a trazione anteriore e da 8,7 a 7,9 secondi nel modello a trazione integrale. Anche il consumo di carburante è migliorato, grazie a un gruppo propulsore più efficiente e alla riduzione del peso, passando a 4,7 – 5,0 l/100 km per il modello a trazione anteriore e a 5,0 – 5,4 l/100 km per il modello a trazione integrale nel ciclo combinato WLTP. Ciò rappresenta un miglioramento del 12% rispetto al modello precedente.

Nell’abitacolo è ora disponibile – a richiesta – un nuovo display multi-informazioni completamente digitale da 12,3 pollici. Questo cockpit digitale può essere personalizzato sia in termini di aspetto che di tipo di informazioni fornite, creando un’esperienza utente fluida e intuitiva per l’accesso alle informazioni, all’intrattenimento e alla connettività. Il suo aspetto cambia in base alla modalità di guida selezionata e il suo layout può essere personalizzato in base alle preferenze personali del conducente. Anche il touchscreen multimediale da 8 pollici è stato aggiornato.

I clienti di UX possono ora scegliere un nuovo colore per gli interni, Light Sand, e un pacchetto di rivestimenti senza pelle con sedili in tessuto o pelle sintetica, e con pelle sintetica per il volante riscaldato e il pomello del cambio. Il volante è stato aggiornato per integrare una telecamera Driver Monitor che controlla costantemente l’attenzione del guidatore e riconosce se ha perso la concentrazione per stanchezza o malessere. Se il guidatore non risponde agli avvisi, il monitor attiva il Driver Emergency Stop, portando il veicolo a un arresto controllato e attivando le luci di emergenza.

UX 300e Full Electric a trazione anteriore continua a utilizzare una batteria agli ioni di litio ma con una maggiore capacità passando da 54,3 Kwh a 72,8Kwh. Nel nuovo modello, il tempo di ricarica in corrente continua da 0% a 80% è stato notevolmente ridotto, passando da 80 a 60 minuti. Nella primavera del 2023 UX 300e è stato sottoposto ad ampi aggiornamenti: l’autonomia è stata aumentata di oltre il 40%, raggiungendo i 450 km, e l’abitacolo è stato dotato di un nuovo sistema multimediale con maggiori funzionalità e schermi touch più grandi da 8 e 12,3 pollici.