Nuovo Lexus UX: le novità del 2024

UX Urban Crossover, uno dei modelli Lexus più venduti in Europa, si rinnova per il 2024 con importanti aggiornamenti. Le novità introdotte, promettono una dinamica di guida superiore e un’esperienza ancora più gratificante, unendo l’agilità tipica di un crossover alla raffinatezza di una berlina di lusso.

Inoltre, la nuova gamma accoglie il potente UX 300h Full Hybrid, che prende il posto del precedente UX 250h, e che affianca modello totalmente elettrico UX 300e. Pur mantenendo l’affermato motore a benzina da 2,0 litri dall’efficienza termica di livello mondiale, il nuovo modello adotta le caratteristiche della tecnologia Full Hybrid di quinta generazione per aumentare la potenza e migliorare le prestazioni.

Le modifiche includono l’introduzione di una nuova e più efficiente batteria agli ioni di litio da 60 celle e 222V al posto della precedente unità da 180 celle e 216V all’idruro di nichel-metallo, e la riprogettazione dell’inverter, che da unità separata viene unificata al motore elettrico. La nuova batteria garantisce un aumento dell’8% della potenza totale del sistema, che passa da 184 CV/135 kW di UX 250h a 199 CV/146 kW della nuova UX 300h.

Nei modelli dotati del sistema di trazione integrale E-Four, è presente un nuovo motore-generatore ad alte prestazioni a magneti permanenti, 5,6 volte più potente della precedente unità a induzione, con una potenza di 30 kW (contro 5,3 kW) e una coppia di 84 Nm (contro 55 Nm). Questo garantisce una risposta più pronta all’acceleratore e una guida ancora più piacevole, con una maggiore stabilità e sensazione di controllo. Il motore posteriore funge anche da generatore per il sistema di frenata rigenerativa dell’auto, aumentando la quantità di energia cinetica che può essere recuperata in fase di frenata o decelerazione e immagazzinata nella batteria ibrida.

L’ottimizzazione del livello di assistenza del motore elettrico per sincronizzare la velocità del motore con quella del veicolo produce una sensazione di accelerazione immediata e lineare, senza che il motore termico debba girare ad alti regimi. Il sistema ibrido può spegnere il motore a benzina per funzionare con l’energia elettrica a velocità fino a 115 km/h, ad esempio quando si percorrono lunghe discese.

Su tutti gli allestimenti di UX il guidatore può utilizzare il Lexus Drive Mode Select per personalizzare l’esperienza di guida in base al viaggio. La scelta della modalità Normal assicura il miglior equilibrio tra prestazioni ed efficienza dei consumi; la modalità Eco privilegia l’efficienza dei consumi e dell’energia, attenuando la risposta dell’acceleratore e moderando il funzionamento del climatizzatore; la modalità Sport offre un’accelerazione più decisa ed una sensazione più diretta e precisa dello sterzo.

Lexus introduce il nuovo UX con una nuova e audace opzione di colore esterno, Sonic Copper, disponibile su tutte le versioni del modello. Questa finitura speciale utilizza l’avanzata tecnologia di verniciatura sonica di Lexus, che incorpora uno strato profondo solo pochi micron in cui le scaglie metalliche vengono portate in un allineamento più vicino e uniforme, producendo maggiore brillantezza e ombreggiature più profonde su tutta la carrozzeria. Sono disponibili 12 scelte di colori.

UX 2024 è dotato dei più recenti sistemi multimediali: a seconda della versione del modello, Lexus Link Connect con display touchscreen da 8″ o, con funzionalità aggiuntive e schermo da 12,3″ Lexus Link Pro (nuovamente offerto di serie sulla versione Comfort). Oltre ad essere semplici ed intuitivo da utilizzare, i sistemi hanno una maggiore potenza di calcolo e forniscono una risposta più rapida agli input. Entrambe le versioni presentano una grafica in alta definizione per un’ottima leggibilità in ogni condizione di illuminazione.

Il sistema di riconoscimento vocale prevede la possibilità di utilizzare l’assistente di bordo “Hey Lexus”, che risponde ai comandi vocali per facilitare la connessione alle telefonate, il funzionamento dei controlli audio e del climatizzatore e la ricerca in Internet. È programmato per comprendere i termini più colloquiali, per riconoscere se è il conducente o il passeggero anteriore a parlare e per distinguere tra rumori di fondo e comandi in modo che non sia necessario disattivare l’audio.

Per facilitare la pianificazione del viaggio e contribuire a evitare i ritardi dovuti al traffico, è di serie la navigazione basata su cloud, che consente l’accesso alle informazioni stradali e sul traffico in tempo reale. Inoltre, il sistema Lexus Link Pro include la navigazione integrata, mantenendo il funzionamento anche se la connessione cloud non è disponibile. Per facilitare la ricerca di informazioni quali parcheggi e punti di ricarica, “Hey Lexus” può anche essere collegato a informazioni basate su cloud.