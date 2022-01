NUOVO NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S: perfetto per sport, natura e caccia fotografica

Nital S.p.A. ha annunciato un nuovo super teleobiettivo a lunghezza focale fissa a pieno formato con moltiplicatore di focale incorporato, il NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S. Caratterizzato da un’ampia apertura f/2.8 e da prestazioni AF fenomenali, questa nuova ottica è formidabile per la fotografia di sport, natura e per la caccia fotografica. La qualità dell’immagine è eccezionale sia quando si riprende a 400mm sia a 560mm con il moltiplicatore di focale 1,4x incorporato attivato.

Il NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S è il primo obiettivo della serie Z ad adottare il nuovo sistema di messa a fuoco VCM Silky Swift Voice Coil Motor di Nikon con un encoder ABS ottico: l’autofocus risulta ancora più veloce e discreto, con l’acquisizione e l’inseguimento del soggetto estremamente precisi. È anche il primo obiettivo NIKKOR Z con il nuovo trattamento Meso Amorphous di Nikon, che offre le massime prestazioni antiriflesso nella storia di NIKKOR. Questo nuovo trattamento impiega particelle ancora più piccole delle nano particelle, per garantire un elevato controllo dell’immagine fantasma e della luce parassita, a garanzia di una perfetta nitidezza anche nelle riprese video, addirittura quando ci sono varie sorgenti luminose.

Realizzato per offrire ai fotografi ciò che serve per catturare ogni opportunità, l’obiettivo NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S vanta inoltre una struttura straordinariamente leggera che lo rende molto facile da maneggiare. Robusto e perfettamente bilanciato, l’obiettivo è completamente sigillato attorno a tutte le parti mobili e il suo baricentro posizionato verso la parte posteriore lo rende decisamente stabile. I controlli possono essere personalizzati per avere l’impostazione perfetta in qualsiasi situazione ed è possibile anche assegnare specifiche funzioni all’anello FN dell’obiettivo.

Nikon ha dichiarato: “Questo nuovo super teleobiettivo a lunghezza focale fissa S-line che entra a far parte della famiglia NIKKOR Z apre nuove possibilità per i fotografi professionisti di sport, caccia fotografica e natura. È dotato di una tecnologia innovativa che porta la messa a fuoco, la nitidezza, la luminosità delle immagini e l’adattabilità a un livello superiore. Ovunque tu sia, questo obiettivo è capace di tenere il tuo passo.”