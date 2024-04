Nuovo Nissan Juke in anteprima al MiCo per l’apertura del Milano Running Festival

La Milano Marathon, fiore all’occhiello degli eventi podistici italiani, si appresta a celebrare la sua ventiduesima edizione con uno sponsor d’eccezione: Nissan, che non solo supporta l’evento ma si conferma anche come Official Car. L’appuntamento, fissato per domenica 7 aprile, promette emozioni e performance straordinarie.

Con una partecipazione che ha toccato quota 30.000 nella passata edizione del 2023, la Milano Marathon organizzata da RCS Sports & Events si posiziona come uno dei più grandi eventi sportivi del paese, con la prospettiva di stabilire nuovi record nella sua edizione del 2024.

Ieri, al MiCo – Milano Convention Center – in City Life, in occasione dell’apertura del Milano Running Festival, la casa giapponese presenta, in anteprima nazionale, il nuovo Juke. Era il 2010 quando Nissan introdusse il modello, creando il segmento B-SUV, che nell’arco di 14 anni avrebbe raggiunto quota 28% del totale delle vendite in Italia. Ne sono stati venduti oltre 120.000 esemplari, di cui 11.500 solo nel 2023. Per questa occasione, il nuovo Juke, si è vestito di giallo, un colore che ha contribuito al successo della prima generazione del crossover compatto Nissan. Il giallo, che torna a grande richiesta dei clienti, è ora più chiaro e moderno rispetto a quello della prima versione ed è esaltato dal contrasto col nero del tetto, degli specchietti, degli inserti sui passaruota, della griglia frontale e dei montanti.

Salendo a bordo di Nissan Juke, la prima cosa che si nota è il nuovo infotainment centrale con schermo da 12,3 pollici, inclinato di 8° verso il guidatore per facilitarne la lettura e l’utilizzo dei comandi a sfioramento. Il sistema è dotato di una grafica nuova e intuitiva oltre che di un riconoscimento vocale reso ancora più efficace da un’ampia gamma di frasi, espressioni e comandi. Oltre a Apple CarPlay, ora anche Android Auto è WiFi.

Nuovo anche il quadro strumenti, con schermo digitale TFT da 12,3 pollici ad alta risoluzione (1920 x 720 pixel disponibile a partire dall’allestimento N-Connecta, 7 pollici sull’allestimento Acenta) con grafica e contenuti personalizzabili. Nella parte centrale dello schermo, tra gli indicatori di velocità e numero di giri, è possibile visualizzare una serie di informazioni chiave, tra cui: dati e mappa di navigazione, consumi di combustibile, pressione degli pneumatici, dati dell’impianto audio. A tali informazioni si accede tramite comandi sul volante. Inoltre, il sistema di infotainment può riprodurre contenuti video da dispositivi collegati via USB quando l’auto è ferma. Nuovo e inedito allestimento N-Sport caratterizzato da elementi di stile che ne esaltano il carattere dinamico a partire dai sedili. Nuovi sedili anche per le versioni N-Connecta, N-Design e Tekna, caratterizzati da nuovi materiali, nuovi tessuti e nuove lavorazioni che ne migliorano la qualità e il comfort.

Nissan Juke è dotata di due opzioni di propulsione: Hybrid e DIG-T. Il propulsore Hybrid di JUKE è ora disponibile su tutta la gamma, anche sull’entry level Acenta. Il sistema è composto da un motore Nissan a combustione interna di nuova generazione, appositamente sviluppato, che eroga una potenza di 69 kW (94 CV) e una coppia di 148 Nm. Il motore elettrico principale, anche questo Nissan, ha una potenza di 36 kW (49 CV) e una coppia di 205 Nm. Il propulsore è completato da uno starter/generatore (motore elettrico secondario) ad alta tensione da 15kW, un inverter, una batteria raffreddata a liquido da 1,2 kWh e il cambio multi-mode.

La soluzione con motore benzina, offerta allo stesso prezzo della versione precedente, è equipaggiata con un propulsore tre cilindri DIG-T da 1,0 litri turbocompresso, da 114 CV di potenza e 180 Nm di coppia (200 Nm con la funzione over torque), che rendono la vettura scattante e divertente da guidare. Due opzioni per il cambio: manuale a 6 rapporti o automatico doppia frizione (DCT) a 7 rapporti, con un selettore di modalità di guida Eco, Standard e Sport.