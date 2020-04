Nuovo Opel Mokka: il SUV compatto sarà anche elettrico

E’ ancora in “incognito” ma già su strada e pronto per i primi test con gli ingegneri Opel. Ed è elettrico! La seconda generazione di Opel Mokka è tutta nuova e la sua nuova tecnologia, inclusa l’e-power, viene testata meticolosamente, messa a punto e approvata prima del lancio sul mercato.

La nuova generazione fa a meno dell’appendice X nel nome, come fatto dalla prima generazione che è stata una vera bestseller sin dal suo debutto nel 2012. Il nuovo Opel Mokka è compatto e robusto, e ancor di più, creato su misura per la guida in città. I clienti potranno godersi la versione elettrica ma ma sarà anche disponibile con motorizzazioni termiche.

Il CEO Opel Michael Lohscheller: “Ho seguito lo sviluppo del nuovo Mokka molto da vicino per due anni e mezzo e sono molto orgoglioso di questa nuova Opel, che sarà elettrica fin dal principio! Posso promettere che il nuovo Mokka sarà una delle vetture più entusiasmanti della nostra lunga storia! Questa seconda generazione mostra tutto ciò che Opel rappresenta oggi e rappresenterà in futuro, cambiando la percezione del nostro brand. I nostri ingegneri hanno ancora del lavoro importante da fare, ma non vedo l’ora di presentare presto il nuovo Opel Mokka.”

Mokka è realizzato sulla piattaforma modulare CMP (common modular platform) del Gruppo PSA, la quale permette di adottare motorizzazioni elettriche, benzina e Diesel. Sarà assemblata in Francia, a Poissy. La produzione inizierà nel quarto trimestre di quest’anno con la motorizzazione elettrica. E’ prevista in consegna ai clienti, nei primi mesi del 2021.