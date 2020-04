Nuovo Opel Vivaro-e: mobilità “porta a porta” a zero emissioni

I veicoli commerciali sono fondamentali per l’erogazione dei servizi di consegna all’ interno delle nostre città. E nell’ottica di una mobilità sostenibile diventa fondamentale che questi mezzi possano garantire un esercizio a zero emissioni.

Opel Vivaro-e è il primo veicolo commerciale completamente elettrico del produttore tedesco e arriva sul mercato proprio quando la consegna “ecocompatibile” di beni e servizi sta diventando una necessità in molte zone.

I clienti di Opel Vivaro-e possono scegliere tra due dimensioni della batteria agli ioni di litio, a seconda delle loro esigenze: con 75kWh per un massimo di 330 km oppure per coloro che fanno un uso quotidiano meno intenso del loro veicolo, con 50kWh e un raggio di azione fino a 230 chilometri, entrambi calcolati nel ciclo WLTP. Le batterie sono composte rispettivamente da 27 e 18 moduli.

Con 100kW (136 CV) e 260 Nm di coppia dal sistema di propulsione elettrico, Opel Vivaro-e offre prestazioni migliori rispetto alla maggior parte dei veicoli commerciali elettrici. La velocità massima controllata elettronicamente di 130 km/h consente una velocità facilmente controllabile e sicura in autostrada preservando l’autonomia elettrica. Utilizzando una stazione di ricarica pubblica da 100 kW in corrente continua, la ricarica della batteria da 50 kWh all’80% richiede solo 30 minuti circa (circa 45 minuti per la batteria da 75 kWh). Opel offre caricatori che assicurano tempi di ricarica veloci e che proteggono la vita della batteria, coperta da garanzia di 8 anni o 160.000 km. A seconda del mercato e delle infrastrutture, Opel Vivaro-e è equipaggiato come standard con un potente caricatore trifase da 11kW di potenza massima oppure con un monofase da 7,4 kW.

Vivaro-e è progettato per soddisfare una vasta gamma di esigenze, tra cui doppia cabina, pianale cabinato e trasporto persone, con portate fino a 1.275 kg e tare comprese tra 2.800 e 3.100 kg. La versione di 4,60 metri di lunghezza è particolarmente compatta. Con un raggio di sterzata di soli 11,3 m, è anche molto agile in spazi ristretti. Poiché la maggior parte delle varianti sono alte circa 1,90 m, Opel Vivaro-e può accedere al parcheggio in piani interrati o centri commerciali con altezze ridotte.

Grazie al pratico sistema FlexCargo per carichi lunghi sul lato passeggero anteriore, la capacità di carico di 4,6 m3 della versione S aumenta a 5,1 m3. Ciò consente il trasporto di oggetti fino a 3,32 m di lunghezza.

Al fine di rendere ancora più pratico l’utilizzo di Vivaro-e, “OpelConnect”, l’app “myOpel” e “Free2Move Services” – il marchio di mobilità di Groupe PSA – offrono soluzioni speciali per veicoli elettrici. I servizi sono accessibili tramite app.

La funzione “Charge My Car” dall’app “Free2Move Services” consente l’accesso a oltre 140.000 punti di ricarica in tutta Europa, incluso il pagamento. Per rendere ancora più facile per i clienti la scelta del giusto punto di ricarica, “Free2Move” effettua una preselezione in base alla distanza dal punto di ricarica, alla velocità di ricarica e al prezzo di ricarica corrente delle possibili opzioni di ricarica pubblica.

Opel Vivaro-e continua non solo la strategia di attacco nel settore dell’elettrificazione Opel, ma anche la storia di successo di Vivaro iniziata con la prima generazione nel 2001.