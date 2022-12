Nuovo ORBI Serie 8: largo alla banda domestica più veloce

NETGEAR presenta un nuovo prodotto della linea Orbi. La serie Orbi 860, premiata al CES 2023 Innovation Awards di Las Vegas, si basa sulla precedente serie Orbi850 che ha riscosso grande successo, rendendo i best seller a prova di futuro: porta Ethernet da 10 Gb, che supporta connessioni Internet multi-gig, design dell’antenna aggiornato per maggiori prestazioni WiFi e un anno di NETGEAR Armor™ in bundle, per fornire alle case una protezione automatica dalle minacce Internet per ogni dispositivo connesso.

La serie Orbi 860 si aggiunge al portfolio WiFi 6 Whole Home Mesh WiFi di NETGEAR. Grazie alla più recente tecnologia WiFi 6 tri-band e al backhaul dedicato e brevettato di NETGEAR, i potenti sistemi mesh della Serie Orbi 860 sono progettati per mantenere connessioni forti ed efficienti alla massima velocità in ogni stanza senza rallentamenti o buffering, fornendo alle famiglie la larghezza di banda necessaria per soddisfare le esigenze domestiche anche quando si effettuano contemporaneamente streaming 4K/8K, conferenze Zoom e chiamate WiFi dalla camera da letto, dal seminterrato o dal cortile. In un contesto in cui le case sono connesse con Internet Gigabit plus (da 1,4 a 10 Gigabit) e hanno un numero crescente di dispositivi associati (più di 25 in media), la nuova Serie Orbi 860 offre la migliore esperienza WiFi per i dispositivi WiFi 5 e WiFi 6. Si tratta di un aggiornamento della serie Orbi 850 con una connessione a Internet potenziata, da 1 Gigabit a 10 Gigabit, e un nuovo sistema di antenne con aree di copertura più ampie.

Il nuovo sistema WiFi Mesh Orbi RBK863 3-pack offre una copertura fino a 740mq (circa 50 in più rispetto alla serie 850) con una velocità WiFi fino a 6Gbps1 e il supporto per 100 dispositivi che operano contemporaneamente. Questa copertura può essere facilmente ampliata con ulteriori satelliti Orbi RBS860. Per ottenere prestazioni elevate e una portata più ampia, NETGEAR utilizza una tecnologia WiFi backhaul dedicata brevettata e un design specifico per l’antenna. L’esclusivo sistema mesh tri-band con l’innovazione pionieristica di NETGEAR garantisce velocità sempre più elevate e, inoltre, quando un numero elevato di dispositivi WiFi si connette alla rete domestica impedisce meno cadute di connessione.

Sicurezza e servizi integrati

Per una maggiore tranquillità, la serie Orbi 860 include un anno di NETGEAR Armor per proteggere la casa dalle minacce online. A differenza dei tradizionali prodotti antivirus per gli endpoint, Armor di NETGEAR è integrato nel router come soluzione di sicurezza completa per monitorare le attività da e verso Internet, proteggendo computer, telecamere di sicurezza, baby monitor e altri dispositivi IoT, segnalando le minacce esterne ed eliminando la necessità di abbonamenti o software di sicurezza multipli. Inoltre, fornisce protezione e VPN in movimento per telefoni e computer portatili. Armor agisce come un “blocco anteriore e posteriore” forte ed efficace per qualsiasi rete domestica.

L’ultimo router WiFi 10 Gig 6

NETGEAR offrirà anche un router Orbi indipendente (RBR860S) per coloro che vivono in case o appartamenti più piccoli e desiderano le migliori prestazioni WiFi e la flessibilità di espandersi facilmente a Orbi mesh quando le loro esigenze cambiano.

Il sistema mesh Orbi serie 860 e i satelliti saranno disponibili sia in bianco che in nero, per un complemento elegante e discreto all’arredamento di qualsiasi casa. Il sistema è disponibile esclusivamente sul sito NETGEAR

Prezzi: Serie Orbi 860