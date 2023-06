Nuovo Piaggio 1: più potente e più leggero

Piaggio ha lanciato sul mercato la nuova versione dell’ e-scooter Piaggio 1. Questo veicolo elettrico è stato progettato con l’obiettivo di offrire un’esperienza di commuting urbano ancora più brillante, sicura e facile da guidare.

Una delle principali migliorie apportate al Piaggio 1 riguarda la sua Power Unit, ovvero il motore elettrico integrato nella ruota posteriore. Grazie a queste modifiche, il Piaggio 1 può vantare una maggiore potenza, che si traduce in un’accelerazione più vivace, mantenendo allo stesso tempo la sua semplicità e facilità di guida. Questa caratteristica è particolarmente utile nel traffico cittadino, con le sue frequenti ripartenze, e nelle salite, offrendo una maggiore spinta quando necessario.

Nella versione ciclomotore, che ha una velocità limitata a 45 km/h, il Piaggio 1 può ora contare su una potenza di picco quasi raddoppiata, pari a 2,2 kW che si traduce in un notevole incremento dell’accelerazione del 14%, offrendo una guida ancora più dinamica e reattiva.

In questa nuova versione, il Piaggio 1 unisce le caratteristiche vincenti dei moderni scooter elettrici, concepiti per garantire libertà di movimento in città con agilità, leggerezza e praticità, senza rinunciare a prestazioni paragonabili a quelle degli scooter termici.

Seguendo la tradizione di Piaggio come primo costruttore europeo di scooter, il Piaggio 1 si distingue per la sua sicurezza, grazie a una ciclistica robusta e studiata per offrire un piacere di guida senza compromessi. Oltre a ciò, il design accattivante, il comfort di alto livello, l’abitabilità e un ricco equipaggiamento tecnologico, che include strumentazione digitale a colori, fanaleria full LED e sistema keyless, contribuiscono a rendere il Piaggio 1 un’opzione completa per la mobilità urbana. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal vano sottosella, il più capiente nella sua categoria, in grado di ospitare un casco full jet.

Il Piaggio 1 è disponibile in una duplice gamma di colori. Le tre colorazioni più sobrie, Forever Grey, Forever White e Forever Black, sottolineano il suo design essenziale e pulito, mentre Sunshine Mix, Arctic Mix e il nuovo Flame Mix, tre livree bicolore, esaltano la sua anima giovanile e fresca.

La batteria del Piaggio 1 è posizionata sotto la sella ed è facilmente estraibile in pochi secondi, consentendo di effettuare la ricarica comodamente a casa o in ufficio. Con un’autonomia fino a 55 km in modalità ECO, il Piaggio 1 è perfetto per gli spostamenti quotidiani in città.

Il prezzo di lancio del Piaggio 1 è di 2.899 Euro, f.c.