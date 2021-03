Nuovo Renault Arkana: sportivo, ibrido, spazioso

Rivoluziona un pò i codici tradizionali del mercato. Con Arkana, Renault è, infatti, il primo costruttore generalista a proporre un SUV dal look sportivo, linea finora riservata ai veicoli delle marche premium. Quest’offerta inedita e complementare rispetto agli altri modelli della gamma (Mégane, Kadjar e Scénic) rientra in un mercato dei SUV in fortissima crescita a livello mondiale.

Con Arkana, Renault propone un modello dotato di una forte personalità ibrida, che si ritrova sia nello stile che nelle motorizzazioni. Con la notevole altezza libera dal suolo (199 mm), la cintura della scocca rialzata ed atletica e le spalle generose, Arkana rientra a pieno titolo nel mondo dei SUV. Quest’impressione è ulteriormente accentuata dalla presenza degli ski anteriori e posteriori e delle protezioni dei passaruota. Ma la linea spiovente del tetto e della superficie vetrata che forma una curva dinamica e slanciata fino al portellone posteriore sottolinea la dinamicità, facendo addirittura entrare Arkana nel mondo dei SUV coupé.

All’interno, gli occupanti di Arkana possono godere di un abitacolo ergonomico con materiali pregiati, tanti vani portaoggetti, ricarica a induzione per smartphone, quattro prese USB e il freno di stazionamento elettrico con funzione “Auto hold” fin dal primo livello di allestimento. Nuovo Arkana vanta un’abitabilità inedita per un modello con una linea coupé, soprattutto a livello dei sedili posteriori, con un raggio alle ginocchia di 211 mm, il migliore della categoria. Con una lunghezza di 305 mm, anche lo spazio disponibile per i piedi è un riferimento per il mercato, proprio come gli 862 mm di altezza a filo padiglione al posteriore.

A livello di bagagliaio, Arkana vanta anche un volume di carico generoso, con una capacità di 518 litri (480 litri nella versione E-TECH Hybrid) ed è dotato di un pianale amovibile, da posizionare a seconda delle esigenze, che consente anche di ottenere un pianale piatto, dopo aver ripiegato lo schienale della panchetta posteriore 1/3 – 2/3.

Renault Arkana è dotato di tecnologia E-TECH Hybrid 145 cv, ma può anche contare sulle motorizzazioni performanti TCe 140 e 160 nella versione micro-ibrida da 12 volt per l’efficienza, la reattività e il piacere di guida.

Dopo Clio, Captur e Nuova Mégane, con Arkana Renault prosegue la sua strategia di diffusione della tecnologia ibrida innovativa E-TECH. La sua motorizzazione “full hybrid” è uguale a quella di Clio E-TECH Hybrid. Questa tecnologia si basa su una soluzione rivoluzionaria che è stata oggetto di oltre 150 brevetti e può contare sulle competenze di Renault in Formula 1, soprattutto a livello di rigenerazione e recupero energetico.

Le motorizzazioni micro-ibride sono basate sui motori turbo benzina 4 cilindri a iniezione diretta 1.3 TCe. La micro-ibridazione si ottiene aggiungendo un alternatore-starter accoppiato a una batteria agli ioni di litio da 12V. Questa tecnologia consente di ridurre il consumo di carburante fino all’8% e anche le emissioni di CO2, garantendo nel contempo una maggiore fluidità nelle ripartenze ed un miglior comfort di guida.

Renault Arkana propone il meglio della tecnologia. I suoi occupanti possono contare su una delle maggiori superfici di visualizzazione del mercato con un cluster a colori da 10” associato a un display in posizione centrale da 9,3”. Queste tecnologie permettono di offrire servizi come RENAULT CONNECT e pertanto di beneficiare di comunicazione tramite smartphone, Apple Car Play ed Android Auto, ma anche Google Search, TomTom Infotrafic e l’aggiornamento automatico Over The Air, o come il MULTI-SENSE, che permette di personalizzare l’ambiente a bordo e di scegliere la modalità di guida.

Renault Arkana vanta i dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione riuniti sotto il nome EASY DRIVE: Highway and Traffic Jam Companion (guida autonoma livello 2), Adaptive Cruise Control, commutatore automatico degli abbaglianti, frenata d’emergenza attiva con riconoscimento di pedoni e ciclisti, sensore di angolo morto, riconoscimento della segnaletica stradale con alert di eccesso di velocità, alert di superamento della linea di carreggiata e assistenza al mantenimento nella corsia, telecamera a 360°, sistema di rilevamento attivo dei veicoli in arrivo, assistenza al parcheggio, Easy Park Assist. Tutte tecnologie che hanno permesso, insieme alla piattaforma CMF-B, alle zone di deformazione programmata e agli 8 airbag, di conseguire il massimo dei voti, 5 stelle ai crash-test di EuroNCAP.

La gamma è composta da due soli livelli di equipaggiamento. Oltre alla versione Intens, Renault Arkana è disponibile anche nell’allestimento R.S. Line firmato Renault Sport, per rispondere alle attese di quei clienti che aspirano alla forte differenziazione con un design dinamico.

Renault Arkana è proposto in sei tinte di carrozzeria: Bianco Perla, Nero Ossidiana, Grigio Grafite, Blu Zanzibar, Rosso Passion e Orange Valencia (solo per la versione R.S. Line). Il tetto nero in opzione consente di accentuare la dinamicità del veicolo. Saranno disponibili due tipi di cerchi da 18”.