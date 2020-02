Nuovo Renault Captur, il B-SUV Renault diventa grande

Con 1.6 Milioni di modelli venduti nel mondo dal 2013, Renault Captur è anche il B SUV più venduto in Italia dal lancio e dal 2015 sempre 1° nel ranking annuale di vendite. Adesso Captur cresce e si trasforma, anche nella forma, assumendo linee più decise ed eleganti ma mantenendo allo stesso tempo il suo carattere atletico e dinamico.

Nuovo Captur cresce in lunghezza (4,23 m, ossia +11 cm) e si evolve esteticamente grazie a cerchi fino a 18” e al passo allungato (2,63 m, +2 cm). Al miglioramento della qualità contribuiscono il design completamente rivisitato, i settaggi millimetrici, ma anche i dettagli identitari della Marca, come i fari 100% LED con la nuova firma luminosa C-Shape, presente anche nei gruppi ottici posteriori assottigliati. Il look da SUV vero è ulteriormente accentuato da elementi specifici come gli ski anteriori e posteriori, la cintura di protezione nera che percorre il sottoscocca, i passaruota e le barre da tetto laterali (disponibili in opzione). L’effetto di dinamicità è potenziato dal cofano caratterizzato da nervature e abbassato sul davanti, dal tetto più spiovente sul retro e dalla riduzione delle superfici vetrate.



Rivoluzione anche per gli interni, uno stile tutto nuovo, lanciato con la nuova Clio e che prosegue con nuovo Captur proponendo lo Smart Cockpit leggermente orientato verso il conducente e un grande schermo touch che racchiude tutte le funzioni di intrattenimento. La plancia è stata interamente ridisegnata, dalla parte superiore alla zona inferiore dedicata agli elementi funzionali, come il vano portaoggetti. Sotto il display centrale, i pulsanti a tastiera e i comandi del climatizzatore ad accesso diretto per facilitarne l’utilizzo da parte del conducente.

Tra le novità troviamo anche Il volante, con nuovi comandi retroilluminati; il volante è più elegante e si assottiglia grazie all’installazione di un airbag più compatto rispetto a quello del modello precedente. Anche la console centrale è un elemento chiave dello Smart Cockpit di Nuovo CAPTUR. Rialzata per migliorare l’ergonomia del posto di guida e per consentire di impugnare meglio la leva del cambio, assume nella versione più evoluta un’inedita forma flottante che dà una percezione alleggerita dell’abitacolo. La connessione si concretizza con la proposta di Renault attraverso EASY CONNECT che mette insieme un universo di App, come MY Renault, piattaforme, come il nuovo sistema multimediale Renault EASY LINK, sempre aggiornato in tempo reale, e servizi connessi, come la ricerca indirizzi Google. La vettura è sempre connessa grazie al nuovo sistema multimediale connesso EASY LINK, compatibile con Android AutoTM e Apple CarPlayTM, e con un touchcreen fino a 9,3″, ai vertici della categoria.

Gli 11 centimetri in più di lunghezza di Nuovo CAPTUR rispetto alla generazione precedente non migliorano solo il suo aspetto generale. Si notano anche a bordo, dato che lo spazio disponibile per i passeggeri e i loro bagagli aumenta significativamente: + 17 mm di raggio alle ginocchia per i sedili posteriori e + 81 litri di volume nel vano bagagli. La vettura propone quindi un grande spazio di carico pari a 536 litri, fino a 27 litri di vani portaoggetti interni e soprattutto un’imbattibile modularità.

Elemento chiave del comfort e della modularità è il sedile posteriore scorrevole presente anche in questa seconda generazione. Facile da posizionare, dall’abitacolo o dal vano bagagli, scorre su 16 cm, per dare più spazio disponibile ai passeggeri o al volume di carico. Lo schienale è reclinabile, secondo la formula 1/3-2/3, per ottenere una lunghezza di carico massimo pari a 1,57 metri con un pianale praticamente piatto. Non mancano ovviamente le diverse tecnologie di ausilio alla guida (ADAS) tra cui spicca l’Highway and Traffic Jam Companion (praticamente la guida autonoma di 2° livello) che associa tre Adas: Cruise control adattivo frenata e ripartenza (Stop&Go) e Lane Centering (centraggio e mantenimento della corsia). Attivo da 0 a 160 km/h e disponibile con la motorizzazione TCe 130CV FAP e 155 con trasmissione EDC, regola la velocità dell’auto e mantiene le distanze di sicurezza con i veicoli che si trovano davanti, assicurando al tempo stesso il mantenimento e il centraggio della corsia.

Cresce anche l’offerta dei motori più ampia e fortemente rinnovata, sia benzina sia Diesel. Abbinate a una trasmissione manuale 5 o 6 rapporti o ad una trasmissione automatica a doppia frizione EDC a 7 rapporti, queste motorizzazioni coprono una gamma di potenze sempre maggiori: da 100 a 155 CV per i motori a benzina e da 95 a 115 CV per i Diesel. Disponibile anche una versione Tce 100 a GPL. Novità assoluta in casa Renault, il nuovo motore ibrido ricaricabile denominato E-TECH Plug-in.

Per quanto riguarda i prezzi, la versione GPL è offerta a partire da 18.500 euro, il TCe 100 è disponibile a partire da 17.700 euro, il 1.3 TCe FAP nella versione da 130 CV e 240 Nm ha un prezzo a partire 23.050 euro, il motore 1.5 Blue dCi da 95 cavalli e 240 Nm viene proposto a partire da 20.850 euro, la versione da 115 CV e 260 Nm invece a partire da 23.150 euro.



