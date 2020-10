Nuovo Renault Capture: il piccolo SUV diventa grande

Con 1.6 Milioni di modelli venduti nel mondo dal 2013, è anche il B SUV più venduto in Italia dal lancio e dal 2015 sempre 1° nel ranking annuale di vendite. Renault Captur, il SUV compatto della Losanga, arrivato sul mercato con una nuova generazione ricca di novità, porta una piccola grande rivoluzione con l’obiettivo di primeggiare nel segmento di appartenenza offrendo confort, tecnologia e piacere di guida. Noi abbiamo avuto modo di provare Capture nella versione benzina TCe da 130 CV in abbinamento al doppia frizione EDC a 7 rapporti.

Partiamo dalle novità rispetto al modello uscente: la lunghezza ora è di 4.23 metri (11 cm in più rispetto al passato), con un passo che si allunga fino a 2,63 metri. Aumenta anche l’altezza (+7 cm) la larghezza (+19 mm) e aumentano gli spazi, con 27 litri di capacità dai vani porta oggetti e 536 litri di capacità di carico.

Esternamente, il look da vero SUV è ulteriormente accentuato da elementi specifici come gli ski anteriori e posteriori, la cintura di protezione nera che percorre il sottoscocca, i passaruota e le barre da tetto laterali (disponibili in opzione). Il cofano è caratterizzato da nervature e abbassato sul davanti, il tetto è più spiovente sul retro e e sono ridotte le superfici vetrate. Anche la calandra, ampliata, ed il paraurti anteriore ne rinforzano personalità. Ampia la personalizzazione, con 90 combinazioni di colore all’esterno e 18 per gli interni.

Accanto al rinnovato design e alle dimensioni aumentate, c’è una piccola rivoluzione anche all’interno. La parte anteriore riprende lo Smart Cockpit leggermente orientato verso il conducente impreziosendolo, con una “Flying Console” inedita. Su nuova Captur arriva il sistema di infotainment Easy Link, compatibile con Apple Car Play e Android Auto, con tutte le funzioni accessibili tramite lo schermo touch fino a 9.3″ a sviluppo verticale.

In generale, tutto l’abitacolo cambia dimensioni in termini di qualità e comfort. Materiali alto di gamma, rivestimenti soft per la plancia ed i pannelli interni delle porte, trattamento accurato di tutti i dettagli, nuova architettura dei sedili: il miglioramento si nota su tutti i livelli di equipaggiamento.

La “Flying Console” è associata a una leva del cambio EDC E-Shifter dall’aria futuristica di tipo e-shift (senza cavo meccanico), che consente di compiere movimenti fluidi e precisi che migliorano le sensazioni di guida. Dotata di rivestimento, può essere personalizzata a seconda degli ambienti interni e presenta inoltre un’animazione luminosa. Dietro il volante, il cruscotto virtuale da 10,2″. Nuovo Captur è anche autonomo grazie all’Highway and Traffic Jam Companion, disponibile su TCe 130 EDC FAP e 155 EDC FAP. Curata la sicurezza attiva con gli ADAS di livello 2, si va dal monitoraggio dell’angolo cieco, al Park Assist, alla frenata di emergenza con rilevamento dei pedoni, fino ai sensori perimetrali con telecamere a 360°, solo per citarne alcuni.

Alla guida, la Captur di nuova generazione mette in mostra qualità dinamiche davvero interessanti. Il quattro cilindri 1.3 sovralimentato da 130 CV e 240 Nm di coppia massima è brillante e corposo e lavora al meglio insieme al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. In città il B-SUV della Losanga si muove con disinvoltura grazie a uno sterzo morbido e preciso che permette di muoversi bene nel traffico ed alla posizione di guida rialzata. Migliora anche il comfort acustico ma le sospensioni, in qualche caso, risultano un po troppo dure sulle deformazioni del manto stradale più marcate.

La nuova Renault Captur spinta dal 1.3 Tce da 130 CV e dotata di trasmissione automatica a doppia frizione a 7 rapporti nell’allestimento Intens della nostra prova ha un prezzo di 24.900 euro.