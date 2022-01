Nuovo ŠKODA KAROQ: inizia la pre-vendita in Italia

Presentato nel 2017 e lanciato in Italia nel corso del 2018, ŠKODA KAROQ è diventato presto un modello chiave nella strategia di crescita della Casa boema, superando il traguardo delle 500.000 unità prodotte e diventando il secondo modello più richiesto dai Clienti dopo la best-seller OCTAVIA. Come tutti i modelli ŠKODA a ruote alte, KAROQ offre un impareggiabile sfruttamento degli spazi interni e, a fronte di una lunghezza di 439 cm che aiuta la guida in città, mette a disposizione dei 5 passeggeri un abitacolo ampio e ottimamente sfruttabile. Per esempio, i tre sedili posteriori “Vario Flex”, traslabili e asportabili singolarmente, che sono una delle soluzioni Simply Clever esclusive per questo modello, permettono di avere a disposizione un vano bagagli con una volumetria minima di 521 litri, che diventano 1.630 litri ripiegando i sedili posteriori in avanti e addirittura possono salire a 1.810 litri, rimuovendoli totalmente. Complessivamente il sistema Vario Flex consente di avere 45 diverse configurazioni dello spazio interno.

Nuovo ŠKODA KAROQ è caratterizzato da un’importante rivisitazione del design anteriore, dove spiccano nuovo paraurti, nuova calandra esagonale e inediti gruppi ottici che ora sfruttano la tecnologia full LED di serie. Anche i gruppi ottici e il paraurti posteriori sono stati ridisegnati, mentre nella vista laterale è evidente il profilo in materiale plastico che circonda i passaruota.

Nuovo ŠKODA KAROQ è proposto con le motorizzazioni benzina 1.0 TSI 110 CV, 1.5 TSI 150 CV con disattivazione selettiva dei cilindri ACT e con il nuovo top di gamma 2.0 TSI 190 CV. L’offerta di propulsori Turbodiesel ruota intorno al 2.0 TDI EVO, proposto con potenze di 115 CV e 150 CV. Tutte le motorizzazioni sono caratterizzate da iniezione diretta e sovralimentazione e sono state aggiornate con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della combustione e di conseguenza i consumi. A seconda del propulsore, KAROQ è proposto con cambio manuale a 6 rapporti o automatico DSG a 7 velocità, per le motorizzazioni più potenti è disponibile di serie o a richiesta la trazione integrale 4×4 a controllo elettronico.

L’offerta di Nuovo ŠKODA KAROQ in Italia ruota intorno alle conosciute versioni Ambition, Executive e Style, con una dotazione di serie più completa rispetto alla precedente generazione e già particolarmente curata a partire dalla versione di ingresso.

Tra le principali dotazioni di KAROQ Ambition figurano infatti i gruppi ottici FULL LED, con antinebbia LED, il sistema Smartlink wireless con protocolli per l’interfaccia smartphone senza fili Apple CarPlay e Android auto, il sistema di infotainment Bolero con schermo da 8”, tuner DAB+, doppia presa USB-C, disco rigido interno da 64 GB e predisposizione per la navigazione satellitare. Di serie anche i cerchi in lega da 17”, i sensori di parcheggio posteriori, l’avviamento senza chiave, i sensori luci e pioggia, il volante multifunzione e lo specchietto retrovisore interno anti-abbagliamento.

La sicurezza di marcia è garantita dalla presenza già sulla versione Ambition di serie dei sistemi di assistenza attiva alla guida di Livello 2: Front Assistant, con riconoscimento di pedoni e ciclisti, Lane Assistant per il mantenimento della corsia di marcia, Adaptive Cruise Control per la regolazione della distanza di sicurezza fino a 210 km/h e Driver Activity Assistant, per il riconoscimento della stanchezza di chi guida. Di serie anche la chiamata automatica di emergenza.

KAROQ Executive si rivolge principalmente all’utenza professionale e alle flotte aziendali grazie a una dotazione standard completa che migliora il valore residuo e abbatte il cosiddetto TCO. Alla dotazione di Ambition, KAROQ Executive aggiunge il climatizzatore automatico bi-zona, il navigatore satellitare Amundsen, la vernice metallizzata, la ruota di scorta, i sensori di parcheggio anteriori e i vetri oscurati a partire dal montante centrale. La versione Executive permette un vantaggio Cliente di circa il 30% rispetto al costo delle singole dotazioni incluse.

Infine, KAROQ Style si propone come variante più curata sotto il profilo del comfort e dello stile, aggiungendo di serie i cerchi in lega da 18”, i gruppi ottici anteriori FULL LED Matrix, l’illuminazione interna LED in 10 colorazioni, il sistema di apertura e avviamento Keyless e i sedili posteriori VarioFlex. Per la versione Style il vantaggio Cliente sfiora il 58% sul costo delle singole dotazioni.

La gamma di Nuovo KAROQ è completata dalla dinamica variante KAROQ SPORTLINE, disponibile per tutte le motorizzazioni dai 115 CV di potenza e con la motorizzazione top di gamma 2.0 TSI 190 CV DSG 4×4 riservata esclusivamente a questo allestimento. ŠKODA KAROQ SPORTLINE si riconosce immediatamente per lo specifico trattamento dei paraurti e per le finiture della carrozzeria in nero lucido, che sostituiscono gli elementi altrimenti cromati. Specifici anche i cerchi in lega leggera da 18”, con design aero, che riducono la resistenza aerodinamica e migliorano il consumo. Gli interni della versione SPORTLINE si distinguono per i sedili anteriori sportivi con appoggiatesta integrato, abbinati al volante a tre razze e alla pedaliera in metallo. Specifici anche i rivestimenti in colore nero per sedili e cielo dell’abitacolo. La dotazione di serie comprende tra le altre cose i gruppi ottici FULL LED Matrix, il selettore delle modalità di guida, il navigatore satellitare Amundsen.

Tra le nuove dotazioni opzionali, spicca il pacchetto “Eco-Friendly” che mette a disposizione per la prima volta l’intero rivestimento dell’abitacolo realizzato con tessuti riciclati e senza l’impiego di materiali di origine animale.

Nuovo ŠKODA KAROQ è proposto in Italia a partire da 27.200 euro e sarà disponibile nelle Concessionarie italiane nel corso della primavera 2022.