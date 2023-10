Nuovo Škoda Kodiaq: più spazioso, funzionale e sostenibile

Škoda Auto presenta la seconda generazione di Kodiaq, un SUV che porta la sostenibilità e l’efficienza a un livello superiore e su cui debutta un nuovo concetto di interni.

Esteticamente, la seconda generazione di Kodiaq ha un cofano scolpito in cui spicca il logo Škoda rivisto, con una finitura opaca denominata Unique Dark Chrome. Si abbina alla cornice della calabdra esagonale, che può essere illuminata su richiesta da 14 elementi che formano una striscia luminosa tra i fari. Sotto la calandra c’è un’ampia presa d’aria, incorniciata da due “air curtain”. La linea del tetto allungata è stata ottimizzata aerodinamicamente e scende dolcemente verso la parte posteriore.

Un altro punto forte è rappresentato dai fari TOP LED Matrix di seconda generazione. I nuovi fari contengono il 50% in più di segmenti luminosi e offrono il 15% in più di emissione luminosa rispetto alla prima generazione, migliorando la sicurezza di marcia.

La nuova versione è più lunga di 61 millimetri a 4.758 millimetri, con un passo di 2.791 millimetri. La larghezza di 1.864 millimetri e un’altezza quasi invariata di 1.659 millimetri rendono gli interni molto spaziosi. Nella versione a sette posti, i passeggeri della terza fila di sedili hanno ora 920 millimetri di spazio per la testa, 15 millimetri in più rispetto al predecessore. Anche la capacità del bagagliaio è aumentata: nella versione a cinque posti, è cresciuto di 75 litri a 910 litri senza abbassare i sedili posteriori. Con i sedili posteriori abbattuti, la capacità massima è aumentata di 40 litri a 2.105 litri.

Il nuovo Škoda Kodiaq è dotato di interni completamente ridisegnati e di un nuovo set di comandi. Gli Smart Dial Škoda della seconda generazione di Kodiaq sono tre nuovi comandi multifunzione intuitivi, posti sotto il display dell’infotainment. Possono essere azionati ruotando e premendo e ciascuno è dotato di un display digitale a colori con un diametro di 32 millimetri. Il sistema di infotainment della seconda generazione di Kodiaq è dotato di un display multitouch centrale da 10 pollici e di ricezione radio DAB+ di serie, oltre a comandi gestuali e vocali. La funzione di navigazione che include la radio online e uno schermo da 13 pollici sono disponibili come pacchetto opzionale. Debutta in questa generazione anche l’head-up display che completa il Virtual Cockpit standard da 10 pollici. Il nuovo Kodiaq è inoltre dotato di quattro porte USB-C di serie (due anteriori e due posteriori). Fornendo una potenza di 45 W, possono anche essere utilizzati per alimentare laptop, oltre a caricare smartphone e tablet. Di serie anche una porta USB-C da 15 W sul retro dello specchietto retrovisore interno.

L’interno del Kodiaq è incentrato sulla sostenibilità. Tutti i tessuti utilizzati per il rivestimento dei sedili, i tappetini in abitacolo e nel vano bagagli, nonché il rivestimento del padiglione sono realizzati al 100% in poliestere riciclato o, nel caso della Design Selection Lounge, una combinazione di filati riciclati con il 40% di lana naturale.

La seconda generazione di Kodiaq presenta una gamma versatile di motori moderni e altamente efficienti che include opzioni sia benzina sia diesel. Per la prima volta, Kodiaq è disponibile anche con tecnologia ibrida. Il propulsore ibrido plug-in per Kodiaq iV offre una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) e un’autonomia completamente elettrica di oltre 100 chilometri nel ciclo WLTP. La tecnologia mild-hybrid è disponibile nel 1.5 TSI da 110 kW (150 CV). Un’unità a benzina 2.0 TSI da 150 kW (204 CV) e due diesel 2.0 TDI rispettivamente da 110 kW (150 CV) e 142 kW (193 CV) completano la gamma. I motori benzina e diesel più potenti sono dotati di trazione integrale di serie e tutti i motori sono accoppiati a una trasmissione DSG.

numerosi nuovi sistemi di assistenza. Lo spettro spazia dal Turn Assistant, che aiuta a prevenire gli incidenti durante la svolta agli incroci, al Remote Park Assistant, che consente di parcheggiare tramite un’app. Molti sistemi già disponibili nella prima generazione, come Side Assistant e Emergency Assistant, beneficiano di significativi aggiornamenti funzionali. Fino a nove airbag garantiscono la massima sicurezza passiva per gli occupanti.