Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In al MIMO 2022

In anteprima assoluta per il pubblico italiano, esposto in Piazza del Duomo a Milano, Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In, il SUV di segmento C della Marca, dal design distintivo, che offre un comfort assoluto ed una modularità di riferimento.

Vero SUV dal carattere deciso, si rinnova nel design e le sue linee più geometriche e scolpite offrono uno stile ancora più moderno e assertivo. Il frontale acquisisce un nuovo aspetto, dal design verticale, che rafforza la percezione di larghezza e le sue caratteristiche di veicolo imponente e sicuro. Un rinnovamento che si esprime anche attraverso la nuova firma luminosa posteriore tridimensionale e nuovi cerchi da 18” diamantati. Anche nell’abitacolo prosegue il rinnovamento, con la nuova consolle centrale, nuovo Touch Pad da 10” e nuovi ambienti interni, eleganti e distintivi.

Grazie alla sua tecnologia Hybrid Plug-In, abbina tutti i vantaggi della guida 100% elettrica fluida e silenziosa, per tutti i giorni, con 55 km di autonomia alla libertà del motore termico per i viaggi più lunghi, unendo i vantaggi delle due motorizzazioni in modalità ibrida.

Tutte le sollecitazioni provenienti dal mondo esterno sono filtrate, per un comfort ai massimi livelli, grazie a innovazioni 100% Citroen, come le sospensioni con smorzatori idraulici progressivi e i nuovi sedili Advanced Comfort.

Offre una modularità e abitabilità di riferimento, grazie ai suoi sedili posteriori individuali, tutti della stessa ampiezza, scorrevoli, reclinabili e ripiegabili a scomparsa e al bagagliaio dal volume di riferimento.

La serenità a bordo è amplificata da 20 tecnologie di assistenza alla guida, tra cui Highway Driver Assist, sistema di guida semi-autonoma di livello2, e da 6 funzioni di connettività.

Si può scoprire nei punti vendita Citroën in Italia a partire dalla fine di giugno 2022.