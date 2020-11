Nuovo Toyota RAV4 Hybrid: ecco la Black Edition

Toyota presenta il nuovo RAV4 Hybrid Black Edition una versione total black, dal carattere forte e deciso.

Gli esterni di colore Deep Black Met e l’ampio uso di elementi stilistici neri accentuano gli angoli e le superfici della carrozzeria, mettendo in risalto il design del veicolo. La griglia anteriore e la griglia inferiore, i paraurti inferiori, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, le modanature posteriori e lo spoiler sono completamente neri, mentre i cerchi in lega da 19 pollici sono caratterizzati da una finitura in nero lucido. Anche i sensori di parcheggio intelligenti sono verniciati di nero, l’unica interruzione nell’aspetto total black è il logo cromato Toyota al centro del frontale dell’auto.

Nell’abitacolo, i sedili sono rivestiti in pelle sintetica nera “Leather Tex” di alta qualità con cuciture grigie. Questo si combina con il rivestimento del cielo e le finiture interne nere per creare un’atmosfera di grande effetto.

Le dotazioni standard corrispondono all’attuale allestimento RAV4 Style e includono, tra gli altri, sensori di parcheggio intelligenti, un sistema audio premium JBL a nove altoparlanti con DAB e un caricatore per telefono wireless. Toyota Safety Sense e la smartphone integration con Apple CarPlay e Android auto sono entrambi forniti di serie.

Per il nuovo RAV4 Hybrid Black Edition l’offerta di lancio sarà a partire da € 38.250 per la versione 2WD grazie agli Hybrid Bonus, il contributo di Toyota in collaborazione con i Concessionari fino a 4.600€ in caso di permuta o rottamazione, per chi passa al Full Hybrid Electric di della casa giapponese

La formula innovativa PAY PER DRIVE CONNECTED vedrà rate a partire da 335€ e anticipo di 8.700€.

Il PAY PER DRIVE è il programma Toyota che prevede la possibilità di restituire l’auto in qualsiasi momento grazie al Valore Futuro Garantito. La formula CONNECTED inoltre rappresenta il primo prodotto di acquisto legato all’utilizzo effettivo dell’auto. Il cliente, infatti, potrà scegliere da subito i km da percorrere in un anno e adattare nel tempo il piano alle reali percorrenze grazie alla possibilità di personalizzare i pagamenti mensili in base ai chilometri effettivi rilevati attraverso il modulo di trasmissione Data Communication Management installato sulla vettura.

Non manca la nuova formula di noleggio KINTO ONE con canone mensile a partire da 389€ (iva esclusa, 48 mesi e percorrenza di 60.000 km). Il nuovo RAV4 Hybrid Black Edition è già ordinabile, con consegne ai clienti nel mese di novembre 2020.