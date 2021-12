Nutribullet: arriva in Italia un nuovo concetto di nutrizione

“Nutrition made simple” è il nuovo concetto di nutrizione che accompagna l’arrivo in Italia di Nutribullet, il marchio californiano noto per i suoi Personal Blenders, i frullatori compatti dedicati ad un’alimentazione sana, nutriente, semplice e completa.

Nutribullet fa il suo esordio nel mercato italiano con un’ampia gamma di prodotti potenti e versatili, con cui preparare frullati in modo facile e veloce.

I Personal Blenders Nutribullet rappresentano la soluzione ideale per portare il proprio smoothie con sé in palestra, in ufficio o a scuola, grazie alla possibilità di frullare e bere dalla stessa caraffa, che può essere utilizzata anche fuori casa utilizzando l’apposito tappo To-Go.

La semplicità di utilizzo e il design essenziale sono le caratteristiche che hanno segnato il successo oltreoceano di Nutribullet Original da 600 W e Nutribullet Pro da 900 W, entrambi dotati di lama in acciaio inox per frullare frutta, verdura, noci, semi e altri vegetali, estraendo tutti i nutrienti e ottenendo il massimo da ogni alimento, senza rinunciare al gusto. L’assenza di tasti è la caratteristica più innovativa di questi prodotti: basta inserire gli ingredienti, avvitare la caraffa e frullare fino ad ottenere la consistenza desiderata, in soli 60 secondi.

Per chi è alla ricerca di maggiore potenza arrivano Nutribullet Select e Nutribullet Blender Combo. Il primo è dotato di un motore da 1000 W e di una caraffa che può contenere fino a due porzioni delle ricette preferite, oltre al comodo recipiente da viaggio da 700ml. Il secondo invece è pensato per estrarre e miscelare i nutrienti per tutta la famiglia: con 1200 W di potenza, programma di estrazione, tre velocità, funzione pulse e una caraffa XL BPA-free da 1.8L. In ultimo, per frullare, tritare e mixare quantità ridotte c’è anche Magic Bullet, il più piccolo della gamma, con meno di 30 centimetri di altezza, particolarmente adatto per un uso personale e creare salse e guarnizioni.

Nutribullet è il compagno perfetto per una vita attiva, dedicato a chiunque ami prendersi cura del proprio corpo con un’alimentazione sana e nutriente: da coloro che amano lo sport, a chi desidera un aiuto per seguire una corretta nutrizione, fino a chi cerca un modo veloce e salutare per creare merende e colazioni per tutta la famiglia.

Con l’acquisizione di questa nuova azienda, il Gruppo De’Longhi consolida la sua presenza nel settore degli elettrodomestici da cucina e amplia il suo portfolio con un brand dinamico e vivace.

I frullatori Nutribullet sono disponibili in Italia a partire da fine novembre, acquistabili sul sito sul sito Nutribullet e nei migliori punti vendita. Saranno lanciati anche attraverso il supporto dei canali Instagram e Facebook che in modo divertente e ironico incentiveranno il pubblico italiano a cambiare il proprio stile di vita grazie al nuovo Personal Blender.

«Mangiare sano ed equilibrato è anche il primo passo per prendersi cura del proprio corpo: più che i prodotti, vogliamo trasmettere la filosofia di Nutribullet che promuove uno stile di vita sano per aumentare il benessere di tutti i giorni» ha dichiarato Daniele Siciliano, Direttore Marketing Italia di De’Longhi Group. «Questi elettrodomestici sono estremamente efficaci ma semplici da utilizzare e averli nella propria cucina favorisce una sana alimentazione, in modo facile e divertente. Nutribullet è già un must negli Stati Uniti e siamo certi che anche i consumatori italiani sapranno apprezzarne le potenzialità».