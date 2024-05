NXTPAPER di TCL: tecnologia per il comfort della vista

L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera l’emicrania una delle malattie più debilitanti, con significative conseguenze sulla vita personale, sociale, lavorativa e affettiva dei pazienti. In Italia, questa condizione colpisce sei milioni di persone, prevalentemente giovani adulti e donne. L’emicrania spesso ostacola le persone nel loro lavoro e nella vita quotidiana, motivo per cui numerosi brand, anche nel settore tecnologico, si impegnano a evitare che l’uso dei loro prodotti possa aggravare tali disturbi.

Tra questi, TCL con tecnologia NXTPAPER, una soluzione innovativa progettata per affrontare le sfide del comfort visivo nel nostro mondo in rapida digitalizzazione, con particolare attenzione alla riduzione della luce blu e altri aspetti dovuti all’illuminazione dei display elettronici. La terza generazione della tecnologia NXTPAPER dimostra la costante dedizione di TCL per il benessere degli occhi, con forte focus sulla funzionalità antiriflesso e sulla bassa emissione di luce blu a livello hardware. NXTPAPER 3.0 e i dispositivi correlati hanno ricevuto un notevole consenso al MWC 2024 di Barcellona, luogo del loro debutto sul mercato.

All’interno del portafoglio di dispositivi TCL NXTPAPER, il tablet TCL NXTPAPER 11 è già disponibile nell’area EMEA ed è stato premiato con l’iF DESIGN AWARD 2023 per il suo design e la sua tecnologia. Dotato di un display 2K a colori da 11 pollici con tecnologia NXTPAPER 2.0, offre una luminosità ineguagliabile fino a 500 nit e riduzione della luce blu, assicurando comfort e nitidezza con qualsiasi tipo illuminazione.

La lineup dedicata al comfort degli occhi comprende anche i telefoni TCL NXTPAPER recentemente lanciati in EMEA e premiati al CES 2024: TCL 40 NXTPAPER e TCL 40 NXTPAPER 5G. Gli smartphone NXTPAPER sono i primi e unici smartphone al mondo a offrire una rivoluzionaria esperienza visiva a colori simile alla carta, grazie alla loro innovativa tecnologia del display che offre una funzionalità antiriflesso ottenuta grazie ad una texture opaca simile alla carta.

TCL continua a integrare la propria tecnologia con funzionalità per un maggiore comfort per gli occhi in tutta la sua linea di prodotti, rafforzando la mission di rendere i propri device più vicini agli utenti.