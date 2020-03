Oddworld: Stranger’s Wrath HD arriva in versione retail!

Inizialmente disponibile solo su Nintendo eShop, Oddworld: Stranger’s Wrath HD per Nintendo Switch, sia nella versione standard che nella versione limited edition, sarà disponibile nei negozi a partire dal 26 maggio in USA e dal 28 maggio in Europa.

Oddworld Inhabitants Inc. e Microids sono lieti di annunciare tutti i contenuti della Limited Edition, che includerà:

Il gioco Oddworld: Stranger’s Wrath HD

Una confezione esclusiva limitata con una speciale oleografia dal design unico

Un portachiavi che raffigura un Fuzzle pronto all’attacco…perfetto per proteggere le tue chiavi!

Un set complete di stickers di alcune delle “Live Ammo”, le munizioni vive che lo Staniero usa per guadagnarsi le sue taglie.

I sottotitoli di Oddworld: Stranger’s Wrath HD sono disponibili già dal 10 febbraio. Chi già possiede il gioco può scaricare la patch gratuita con tutti i dialoghi sottotitolati. I sottotitoli sono disponibili in francese, Tedesco, inglese russo, spagnolo, portoghese, polacco, svedese, finlandese, cinese semplificato e italiano.

