Offerte Prime Amazon: 48 ore di offerte imperdibili sui dispositivi OPPO

OPPO, una delle principali aziende a livello globale nel campo degli smart device, oggi presenta irresistibili promozioni in occasione delle Offerte Prime Amazon. Queste offerte saranno disponibili dal 10 ottobre 2023 fino al 11 ottobre 2023, esclusivamente su Amazon. Dai telefoni intelligenti agli apparecchi audio e agli indossabili, OPPO mette a disposizione i prodotti del suo ecosistema a prezzi vantaggiosi, offrendo agli utenti la possibilità di trovare il loro compagno tecnologico ideale per la vita quotidiana. Inoltre, anche su OPPO Store saranno attivi gli OPPO Days, che offriranno sconti esclusivi su smartphone, dispositivi IoT e accessori selezionati. Durante le Offerte Prime Amazon e gli OPPO Days, avrete l’opportunità di usufruire di offerte speciali su una vasta gamma di prodotti OPPO.

La nuova serie Reno10 è disponibile a prezzi imperdibili in occasione delle Offerte Prime Amazon. Nello specifico, OPPO Reno 10 è disponibile scontato a un prezzo consigliato di 379,99€ mentre, OPPO Reno10 Pro, è acquistabile al prezzo consigliato di 499,99€. Gli amanti della fotografia che desiderano catturare ritratti eccezionali troveranno in questi dispositivi i portrait companion ideali per immortalare la bellezza dei propri soggetti.

Per gli amanti della musica che non vogliono dover scendere a compromessi ascoltando i loro brani preferiti, OPPO Enco Air3 Pro sono la soluzione perfetta; dotate di un innovativo diaframma a cupola in fibra di bambù offre un’esperienza di ascolto delle alte frequenze estremamente dettagliata e con la minima distorsione. In occasione delle Offerte Prime Amazon OPPO Enco Air3 Pro sono disponibili al prezzo imperdibile consigliato di 69,99€.

Non può mancare anche una soluzione per i più sportivi; al prezzo consigliato di soli 49,99€ sarà possibile acquistare un vero e proprio personal trainer da polso, OPPO Band 2. Questa smartband supporta oltre 100 modalità di allenamento e presenta una modalità running aggiornata capace di fornire un’ampia varietà di dati professionali e la nuova modalità tennis.

Grazie agli OPPO Days e ai flash sales attivi il 10 e 11 ottobre, sarà possibile acquistare i device della serie Reno, una combinazione tra estetica e performance, a prezzi imperdibili.

OPPO Reno8 e OPPO Reno8 Pro, campioni anche nella notte grazie alla possibilità di scattare senza limiti in condizioni di scarsa luminosità, sono scontati al prezzo relativamente di 299,99€ e 469,99€, per soddisfare le necessità dei fotoamatori più esigenti.

Anche Reno10 e Reno10 Pro, i nuovi device che ereditano l’iconico design sottile e leggero della serie Reno ma con una presa più comoda e un’estetica premium grazie a un design curvo in 3D, sono acquistabili al prezzo di 379,99€ e 499,99€. Noti non solo per la loro estetica ma anche per le loro performance fotografiche, soprattutto in ambito ritratti grazie a un teleobbiettivo da 32MP dedicato.

Per coloro che sono sempre in viaggio ma che non vogliono rinunciare a produttività e intrattenimento, OPPO Enco Air2 Pro e OPPO Pad Air, sono la coppia perfetta disponibile ai prezzi vantaggiosi rispettivamente di 47,99€, 179,99€ (4+64GB) e 199,99€ (4+128GB).

OPPO Pad Air è un tablet leggero e sottile che permette di fruire dei propri contenuti multimediali preferiti ma anche garantire un’intensa produttività rendendolo un tablet perfetto per ogni utilizzo. In viaggio, l’abbinata perfetta è con OPPO Enco Air2 Pro che, grazie alla cancellazione intelligente del rumore, permettono di ascoltare brani, audio, film o chiamate senza essere disturbati dai rumori circostanti.

Le Offerte Prime Amazon e OPPO Days rappresentano l’occasione peretta per gli appassionati di tecnologia di acquistare prodotti innovativi a prezzi incredibili. Che si ricerchino le performance fotografiche della serie Reno10, o un’esperienza musicale immersiva con le cuffie OPPO Enco Air3 Pro, o ancora dispositivi per il fitness o la produttività come OPPO Band 2 e l’OPPO Pad Air, OPPO offre soluzioni di alta qualità per soddisfare ogni esigenza a prezzi vantaggiosi.