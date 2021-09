Okahl, lo zaino/tote-bag: in due è meglio

Alle borse di Okahl piace il numero due, il doppio, la coppia vincente e non piace avere solo un luogo d’origine. Per questo sono per metà messicane e per metà italiane e hanno assorbito l’autenticità dell’anima messicana con lo stile innovativo e il design eccellente del più pregiato made in Italy.

In ogni esemplare la moda moderna incontra la tradizione storica in un mix contemporaneo e armonioso. Ognuno nasce dalla creatività di una giovane imprenditrice di Jalisco, Andrea Ocampo, coadiuvata da un ufficio stile con origini italiane (ma nativo in Messico).

In ognuno si fondono abilità artigianali indigene, produzione italiana, materiali top quality, lavorazioni speciali e una funzione due-in-uno destinata a donne multitasking che hanno una predilezione per la qualità, per i dettagli curati, per le cose belle che durano nel tempo. Così, con queste caratteristiche, nasce Ximena, lo zaino che si trasforma in maxi bag.

È capiente e versatile e viene prodotto in Italia con pelle bottalata semilucida, in nero o marrone, proveniente da una conceria veneta. La fodera interna è di cotone resistente, resinato e trattato con anti sfilo (così si evitano abrasioni e sfilacciature).

Il punto luce che cattura lo sguardo è l’anello in ABS dorato con galvaniche in oro opaco (così è antigraffio e più resistente all’usura).

Il ricamo multicolor a punto lanciato, che richiama la tradizione iconografica messicana, dà quel tocco di colore e personalità che rende lo zaino Ximena unico.

Ma non è tutto: con la certezza che in due sia tutto meglio, gli anelli consentono di trasformare lo zaino in un’ampia tote bag da portare a mano e che custodisce una tasca richiudibile a zip e una custodia porta pc estraibile. Non c’è due senza tre.

Prezzo al pubblico dello zaino/tote-bag Okahl: € 349,00