OMODA 7: tutto pronto per il debutto

Un anno dopo il debutto di OMODA 5, il marchio OMODA si appresta a lanciare sul mercato globale il suo nuovo modello, OMODA 7. Quest’auto rappresenta un salto evolutivo multidimensionale nel design e offre una gamma di innovazioni all’avanguardia, anticipando così una nuova fase nella mobilità. Il lancio ufficiale è programmato per la fine di aprile, con ulteriori dettagli sul prodotto che saranno svelati prossimamente.

I teaser ufficiali che anticipano il modello lasciano intuire un linguaggio stilistico in cui si enfatizza la sensibilità verso il futuro. Il frontale ha un look deciso e dalla marcata personalità, mentre nella vista di profilo si nota una linea di cintura elegante e fluida che trasmette un forte senso di dinamismo. Il design delle luci posteriori, infine, è stato definito per sottolineare l’idea di potenza e di tecnologia legate però a un design immediatamente riconoscibile. OMODA 7 vuole senza dubbio imporsi come un modello all’avanguardia, in grado di rinnovare gli standard estetici dei SUV.

Rispetto a OMODA 5, OMODA 7 si posiziona in un segmento di mercato più alto, avendo dimensioni maggiori. Oltre a portare avanti l’etica del design orientato al futuro, alla tecnologia e alla moda, si pone l’obiettivo di esaltare il concetto di esperienza di guida intelligente.

I SUV OMODA sono noti per il loro stile ricercato e per l’alto livello di tecnologia che portano in dote: questi due fattori li rendono altamente competitivi sul mercato e altrettanto attraenti tra i giovani. Il primo modello globale OMODA 5 e la sua versione 100% elettrica OMODA 5 EV hanno contribuito a modellare la percezione di OMODA nei consumatori, che identificano il brand come portatore di valori legati alla tecnologia e all’efficienza. OMODA 5 EV, in particolare, ha registrato una crescita complessiva del 65% soltanto nello scorso mese di marzo, diventando così il modello in più rapida crescita tra i SUV completamente elettrici a livello mondiale nel 2024.

OMODA 5 EV sarà accanto a OMODA 7 protagonista dell’esposizione OMODA al Salone Internazionale dell’Automobile di Pechino di fine aprile.