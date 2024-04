OMODA E5: il suv elettrico protagonista al Salone di Pechino

Al prossimo Beijing International Auto Show, di scena a Pechino dal 25 aprile al 5 maggio, i brand OMODA e JAECOO esporranno numerosi modelli di ultima generazione alla presenza di un pubblico che si annuncia il più vasto di sempre e, soprattutto, mai così ricco di personalità ed esponenti del mondo politico mondiale.

A partire dalla fine dello scorso anno molti leader hanno avuto l’opportunità di toccare con mano e provare in anteprima OMODA E5, il primo modello 100% elettrico del brand creato nel 2023 da Chery Group. Unanimi sono stati gli apprezzamenti di questa particolare platea.

In un mercato globale, i cui gusti sono sempre più dettati dall’orientamento verso la digitalizzazione guidata dalla cosiddetta “Generazione Z”. E i governi di tutto il mondo prestano sempre maggiore attenzione alle esigenze di questi giovani nati dopo il 1995, che rappresentano la chiave per far crescere i consumi e per dare nuova vitalità all’economia.

OMODA E5 si rivolge proprio a queste nuove generazioni, con l’ambizione di diventare un riferimento tra i SUV 100% elettrici grazie alle competenze del brand su temi come tecnologia, servizi differenziati ecosistema elettrico. Un dato su tutti: a febbraio il volume di esportazioni e vendite di OMODA E5 è aumentato del 363% su base mensile. Questo risultato rende il modello il più accreditato outsider tra i SUV elettrici che competono a livello globale.

Accanto al forte appeal che OMODA E5 ha suscitato nei clienti finali, tra i principali motivi del suo vasto apprezzamento c’è anche la forte componente ecologica.

OMODA e JAECOO hanno sviluppato infatti una gamma diversificata che comprende modelli con vari gradi di elettrificazione e promuove attività per un futuro sostenibile in vari ambiti, come dimostra il giro in bicicletta ecologico tenutosi in occasione della Conferenza internazionale di co-creazione ecologica dello scorso ottobre, la corsa cittadina organizzata in Malesia lo scorso gennaio e la partnership con l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).