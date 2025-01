OMODA & JAECOO: oltre 410 mila vetture consegnate in meno di due anni

OMODA & JAECOO ha recentemente annunciato un risultato straordinario: la consegna di oltre 410.000 vetture in meno di due anni dal lancio del brand nel mondo. Tale successo si è manifestato in modo tangibile anche in Italia, dove il brand ha totalizzato 2.500 vendite in soli 5 mesi a partire da agosto 2024, mese di lancio delle attività commerciali.

Le vendite annuali di OMODA & JAECOO nel 2024 hanno raggiunto le 248.605 unità, con vendite mensili che hanno superato le 20.000 unità per otto mesi consecutivi, e che hanno rappresentato il 22% delle vendite del gruppo Chery. Il brand ha registrato un aumento delle vendite del 174% rispetto all’anno precedente, consolidandosi come il marchio a più rapida crescita a livello globale.

In Italia, il successo è stato altrettanto significativo con 2.495 immatricolazioni in soli 5 mesi, conquistando il 25% di quota di mercato nazionale nel segmento dei CSUV alimentati a benzina. I modelli OMODA 5 e JAECOO 6 hanno dimostrato ottime performance, con vendite annuali e il lancio di nuovi modelli come l’OMODA 5 EV e il JAECOO 7 PHEV. Quest’ultimo, dotato del sistema Super Hybrid System (SHS), ha conquistato il titolo di “Performance King” grazie alla sua eccellente combinazione di potenza e prestazioni economiche.

OMODA & JAECOO si è distinto per la collaborazione con marchi rinomati come Wicked e Garmin, lanciando una serie di prodotti in co-branding che ampliano l’ecosistema “O-UNIVERSE”. Questo approccio ha permesso al marchio di creare esperienze uniche e di trascendere il concetto tradizionale di automobili.

Il marchio si prepara ora per il 2025, puntando a consolidare la propria presenza nel settore dei veicoli a nuova energia e a diventare un leader nel segmento dei veicoli off-road leggeri. Con una visione incentrata sulle tendenze giovani e sulle esigenze personali, OMODA & JAECOO si proietta verso un futuro caratterizzato da innovazione, prestazioni eccezionali e uno stile di vita all’avanguardia.