One Piece Pirate Warriors 4, nuovo trailer da Bandai Namco!

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 è il nuovo capitolo della serie PIRATE WARRIORS, creata da Koei Tecmo, studio celebre per i suoi giochi action.

Il gioco include oltre 40 personaggi tra cui scegliere, ognuno con le proprie mosse e poteri. Scopri i personaggi giocabili e i move-set in questo nuovo trailer italiano, riportato in calce alla notizia!

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 sarà disponibile dal 27 marzo 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0