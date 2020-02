One Punch Man: A Hero Nobody Knows, il trailer di lancio

Dal 28 febbraio divertiti con ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS, un fighting game 3-vs-3 con devastanti attacchi speciali!

I giocatori potranno creare e personalizzare il proprio eroe e combattere per l’Associazione degli Eroi, il tutto incontrando sulla propria strada tanti personaggi della storia originale. Per vedere Saitama in azione del nuovo trailer, cliccate sul magico tasto “Play” riportato in calce alla notzia!

I giocatori potranno anche scoprire il primo personaggio che sarà rilasciato con il Season Pass: Suiryo, un prodigio delle arti marziali. I fan più appassionati saranno sicuramente in grado di riconoscere il prossimo. E tu?!

