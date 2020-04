OnePlus lancia la OnePlus 8 Series

OnePlus, brand globale nel settore della tecnologia mobile, ha presentato oggi la sua nuova linea di smartphone Premium – la OnePlus Serie 8 – che comprende l’ ultra- Premium OnePlus 8 Pro e il Compact Flagship OnePlus 8.

OnePlus 8 Pro è la new entry alla gamma di punta ultra Premium di OnePlus. Dal display AMOLED leader del settore con una frequenza di aggiornamento a 120Hz, fino al più recente Qualcomm Snapdragon 865, ogni aspetto è stato accuratamente ponderato per soddisfare le

necessità degli appassionati di tecnologia più esigenti offrendo un’esperienza d’uso sofisticata.

Il dispositivo è alimentato da Snapdragon 865 con il sistema modem-RF 5G Qualcomm® Snapdragon™ X55 5G, che consente una straordinaria connettività 5G multi-gigabit e prestazioni Wi-Fi 6 avanzate, fotografia di qualità professionale a velocità Gigapixel, performance di gaming a livello di un desktop computer ultra realistiche ed esperienze AI intuitive. OnePlus 8 Pro presenta anche un’ampia configurazione RAM e altoparlanti dual- stereo. Con una fotocamera principale da 48 MP dotata di un sensore Sony su misura, un obiettivo ultra grandangolare da 48 MP con un campo visivo completo di 120 gradi, un teleobiettivo con 3x ibrido e zoom digitale 30x e una fotocamera con filtro a colori distintivo, OnePlus 8 Pro presenta il primo sistema quad-camera dell’azienda con l’obiettivo di soddisfare le necessità dei creator, come fotografi o videomaker, più esigenti.

Con un design raffinato, display fluido 90Hz e connettività 5G, OnePlus 8 è, invece, il nuovissimo dispositivo compact flagship del Marchio. L’ampio display fluido da 6,55″ di OnePlus 8, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz offre un’esperienza immersiva cinematografica e un tempo di risposta migliorato per un feedback rapido. E con un indice di precisione del colore di JNCD 0.4, assicura che ogni dettaglio sia fedele alla realtà. Il sistema fotografico di OnePlus 8 è composto da tre potenti fotocamere per catturare splendidi dettagli in ogni scatto. La fotocamera principale da 48 MP è dotata del sensore IMX586 Sony, perfetto per ottenere immagini chiare e nitide. Con un processore di segnale immagine Spectra 480 che elabora quattro volte più pixel rispetto a prima, OnePlus 8 può scattare foto ancora più nitide con un’elaborazione delle immagini avanzata come l’HDR.

Anche OnePlus 8 è alimentato dallo Snapdragon 865 con il sistema Modem-RF Snapdragon X55 5G, che consente di offrire una sorprendente connettività 5G multi-gigabit. Con fino a 12 GB di RAM potenziata, gli utenti potranno immergersi in sessioni di gaming più potenti e lavorare ancora più velocemente nelle attività multitasking.