Opel: ecco Corsa Moon II per il turismo spaziale

Oggi, con il turismo spaziale che diventa sempre più probabile, è tempo di affrontare le esigenze di mobilità dell’esplorazione extraterrestre e Opel è ancora una volta pioniere di questa nuova era. Il marchio di Rüsselsheim ha appena rilasciato informazioni e immagini del suo nuovo concept di mobilità spaziale: Opel Corsa Moon II.

Il veicolo lunare Opel si basa sulla Opel Corsa-e, l’elettrica a batteria più venduta del marchio tedesco. La Opel Corsa Moon II è dotata di tecnologie dell’era spaziale per offrire l’equilibrio ottimale tra comfort di guida, affidabilità e prestazioni di guida lunari. Sulla base delle vaste conoscenze acquisite con la concept car Opel Corsa Moon del 1997, il team R&D Opel ha identificato l’energia solare come una delle migliori opzioni per alimentare un veicolo lunare. Le celle solari alimenteranno in modo efficiente la batteria da 500 kWh della Opel Corsa Moon II in modo sostenibile. Opel Corsa Moon II può percorrere fino a 7.000 km nel ciclo ULTP (Universe-wide harmonised Light-duty vehicles Test Procedure) con una singola carica della batteria.

Il veicolo spaziale Opel è il primo a introdurre la nuova luce laser adattiva Intelli-Lux®. I proiettori laser ad alta intensità reagiscono più velocemente, con maggiore precisione che mai, fornendo una visibilità ottimale per la superficie lunare. In ogni faro, piccoli moduli laser generano un fascio luminoso che si estende per diverse migliaia di metri. I fari laser Opel illuminano le superfici fino a 1.000 volte di più della luce prodotta dalla tecnologia LED terrestre, utilizzando solo una frazione della potenza.

All’interno, gli esploratori spaziali possono godere del Pure Panel Space, una cabina di pilotaggio high-tech completamente digitale. La cabina di pilotaggio “detox” è fatta su misura per le esplorazioni lunari e sarà caratterizzata da un display da montante a montante nitidissimo e ad alto contrasto che copre l’intero parabrezza. Fornisce le più recenti tecnologie digitali e le informazioni più importanti per il conducente, ad esempio la gestione dell’energia.

“Con la nostra rivoluzionaria Opel Corsa Moon II, superiamo ancora una volta nuove frontiere e ci concentriamo su soluzioni di mobilità sostenibile. Il progetto di sviluppo di Opel Corsa Moon mira a portare l’esplorazione lunare avanti verso l’obiettivo finale di una presenza a lungo termine sulla luna”, ha dichiarato Quentin Huber, Head of Brand Marketing di Opel.