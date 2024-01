Opel Experimental: una visione chiara del futuro del marchio

Opel svela la sua prospettiva sul futuro attraverso l’affascinante concept Opel Experimental. Con un design ultramoderno, questo veicolo offre uno sguardo dettagliato su come il marchio Opel evolverà nei prossimi anni. Tra i suoi elementi distintivi, spiccano l’efficienza aerodinamica di punta, gli spaziosi interni illuminati con sedili leggeri e l’head-up display di livello superiore. Presentato in anteprima mondiale all’IAA Mobility di Monaco di Baviera, il crossover elettrico a batteria ha catturato l’attenzione del pubblico, evidenziando la visione di Opel per la mobilità sostenibile.

Uno degli aspetti più intriganti del raffinato design dell’Opel Experimental è la mancanza di cromature. Elementi illuminati e una grafica audace a contrasto conferiscono personalità e raffinatezza alle proporzioni. Basato su una piattaforma BEV Stellantis avanzata, questo efficiente crossover elettrico a batteria vanta anche trazione integrale elettrica. Il profilo aerodinamico presenta un design audace e pulito, con specchietti retrovisori sostituiti da telecamere integrate sui montanti C e passaruota muscolosi che accentuano la sua audacia.

Alla parte anteriore, il nuovo logo Opel Blitz illuminato è collocato al centro della Bussola Opel, simbolo principale della filosofia di design del marchio. Affiancati da fari ad ala che si estendono orizzontalmente, il logo e la piega centrale illuminata aggiungono ulteriore forza. Questo tema si ripete nella parte posteriore con la Bussola formata dai caratteristici fanali posteriori con tecnologia di illuminazione a rilievo e dalla sofisticata trasparenza del vetro. L’audace scritta Opel, al posto del logo Blitz, completa l’elemento centrale. Attorno alla bussola anteriore si trova la prossima generazione di Opel Vizor 4D, arricchita con tecnologie avanzate come sensori, lidar, radar e sistemi di telecamere.

La linea elegante e fluida dell’Opel Experimental si basa su un design altamente efficiente, con soluzioni aerodinamiche intelligenti e ottimizzate. I flap aerodinamici anteriori e posteriori, insieme al diffusore posteriore regolabile, contribuiscono all’efficienza aerodinamica. Gli pneumatici, sviluppati in collaborazione con Goodyear, sono realizzati in gomma riciclata e montati su cerchi Ronal a 3 zone con una funzione attiva per migliorare ulteriormente l’efficienza aerodinamica.

Nonostante le dimensioni esterne rientrino nel segmento C, gli interni dell’Opel Experimental offrono la spaziosità di un veicolo di segmento D. Questo è reso possibile dallo “space detox” interno, con un volante che si ripiega grazie al sistema steer-by-wire, eliminando i componenti meccanici dello sterzo. I sedili adattivi leggeri uniscono una struttura snella e resistente a tessuti con tecnologia mesh 3D.

L’approccio “detox” continua con la Pure Experience, che consente ai conducenti di personalizzare le informazioni sul Tech Bridge, una reinterpretazione del Pure Panel presente nei modelli attuali. La tecnologia di proiezione aumentata supportata dall’intelligenza artificiale e dal controllo vocale naturale sostituisce gli schermi convenzionali per presentare informazioni e intrattenimento.

Il Pure Pad trasparente e galleggiante, posizionato davanti al bracciolo anteriore, può essere configurato secondo le preferenze del conducente, facilitando l’accesso ai comandi più utilizzati. L’Opel Experimental incarna i principi fondamentali del marchio – Detox, Modern German, Greenovation – e si distingue per il suo approccio emozionale alla mobilità sostenibile, offrendo un ambiente luminoso e accogliente grazie ai tessuti elettrocromici. Inoltre, i tessuti reattivi migliorano la sicurezza, avvisando gli occupanti degli angoli ciechi e contribuendo a una guida più sicura per tutti sulla strada.