Opel Grandland: debutta la nuova generzione

Opel ha presentato il nuovo Grandland, SUV elegante e dinamico che si posiziona ai vertici della gamma Opel. Il nuovo arrivato mostra per la prima volta su un modello di serie molte caratteristiche di design viste per la prima volta sulla concept car Opel Experimental.

Grazie a 173 mm di lunghezza aggiuntiva, 19 mm di altezza in più e 64 mm di larghezza in più rispetto al suo predecessore, nuovo Grandland ha una presenza importante. Un’ulteriore imponenza è aggiunta dalla nuova esecuzione del caratteristico volto del marchio Opel: il Vizor 3D. Questo elemento è abbinato al logo Opel Blitz illuminato, reso ancora più evidente dalla tecnologia Edge Light. Il nuovo Opel Grandland adotta il design “Opel Compass” (la bussola Opel) introdotto dalla concept car Experimental. Si basa sulla piega centrale del cofano, con tutti gli altri elementi organizzati orizzontalmente con l’emblema “Electrified Blitz” al centro.

Nella parte posteriore, fa il suo debutto anche l’inconfondibile firma luminosa della bussola, che include la primissima integrazione del marchio illuminato “OPEL”. Pienamente in linea con l’approccio Greenovation di Opel per preservare tutte le risorse relative alla produzione della vettura, il nome dell’auto non è più indicato da lettere cromate, ma è impresso centralmente nel portellone.

All’interno, il layout enfatizza un tema orizzontale, con linee che attraversano il cruscotto fino alle portiere, aumentando la sensazione di larghezza e spaziosità, mentre il display centrale da 16 pollici leggermente orientato al guidatore e la console centrale alta generano una sensazione di sportività. Dietro il volante, un quadro strumenti ampio e completamente digitale fornisce informazioni essenziali, consentendo al guidatore di concentrarsi sul piacere di guida e, in combinazione con l’head-up display Intelli-HUD, evitando di distogliere lo sguardo dalla strada.

Essendo un veicolo orientato alla famiglia, è stata data una forte attenzione alla versatilità degli interni. L’obiettivo non era solo quello di confezionare numerosi vani portaoggetti, ma anche di trovare soluzioni innovative che semplificassero la vita dei clienti, migliorando al contempo il comfort e il benessere. Il punto forte di queste soluzioni intelligenti è il Pixel Box. Con il vetro traslucido illuminato e l’involucro in tessuto, questo elemento non solo esalta l’aspetto visivo della consolle, ma è anche altamente funzionale. Il caricabatterie wireless per smartphone si trova dietro il vetro in modo che i dispositivi possano essere caricati mentre vengono conservati in modo sicuro. In totale, il nuovo Opel Grandland offre oltre 35 litri di vani portaoggetti interni: dal Pixel Box alle tasche per il telefono negli schienali dei sedili anteriori, fino all’ampio vano portaoggetti sotto la console centrale, che ospita anche una presa da 12 V.

Grandland è la prima Opel a beneficiare della piattaforma nativa STLA Medium BEV di Stellantis. Grazie alla nuova architettura, al nuovo pacco batterie piatte fino a 98 kWh, al motore elettrico di nuova generazione e a funzioni di risparmio energetico come la pompa di calore, il nuovo Opel Grandland Electric sarà in grado di fornire un’autonomia elettrica WLTP a zero emissioni locali fino a circa 700 chilometri.

Anche i clienti che preferiscono altre trasmissioni a un’opzione puramente elettrica troveranno ciò che desiderano nella gamma di motrizzazioni completamente elettrificata. Il nuovo Opel Grandland Plug-in Hybrid offre fino a 85 km di autonomia a zero emissioni locali (WLTP) e l’ Opel Grandland Hybrid con tecnologia a 48 volt, offrono altre soluzioni entusiasmanti che offrono il piacere di guida riducendo al contempo i consumi e le emissioni di CO2 .