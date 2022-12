Opel: la nuova collection nel Lifestyle Shop

I dolci delle feste sono già in forno, sulle abitazioni iniziano ad apparire le prime decorazioni. Quello che manca sono i regali di Natale, che sono disponibili nell’Opel Lifestyle Shop. Il vantaggio: si può evitare il traffico del centro e studiare comodamente da casa l’ampia gamma di idee regalo Opel online. Si va dai piccoli skateboard e le magliette pratiche e funzionali della nuova Astra Collection alle felpe comode e allo stesso tempo eleganti della Vintage Collection per finire con beanbag, zaini e borse nel tipico stile Opel. Il negozio online ha in serbo anche molte sorprese per i piccoli fan Opel – come automobiline, il pallone Opel, o lo yo-yo.

La nuova Opel Astra Collection: sportiva, pratica e con un tocco in più

Per Opel il 2022 e il 2023 saranno imperniati su Opel Astra e Opel Astra Sports Tourer oltre che sulle versioni elettriche Opel Astra GSe e Opel Astra Electric. Ovviamente non possono mancare accessori abbinati. E gli appassionati di Opel li troveranno nella nuova Astra Collection. La Opel Astra in scala 1:43 che è appena arrivata nell’Opel Lifestyle Shop è un regalo di classe. Il modello in miniatura in colore Kult Yellow è stato prodotto per i collezionisti usando il processo di stampaggio per iniezione ed è disponibile per 34,90 euro. Se volete essere sportivi come l’ultima generazione di questa compatta di grandissimo successo, ma preferite quattro ruote gialle, potete prendere una boccata di aria fresca sul mini skateboard giallo e nero, ordinabile per 129,90 euro. Grandi e piccoli atleti dilettanti possono fare un po’ di movimento con la corda per saltare Astra . Questa corda di alta qualità, che si può aggiungere al carrello per 14,90 euro, ha i manici in lega di alluminio e si può regolare in lunghezza. E la classica e pratica maglietta bianca con stampa “Astra” in nero (54,90 euro) garantisce il massimo comfort quando si va sullo skateboard, si salta o si corre.

La Opel Vintage Collection: classica, comoda e all’ultima moda

Nel 2022, la Casa di Rüsselsheim non festeggia solo la nuova Opel Astra, ma anche il 160° anniversario – un marchio che si avvale di una ricca tradizione per rendere le innovazioni accessibili a tutti. I clienti dell’Opel Lifestyle Shop possono capire come Opel riesca sempre a unire la tradizione con un aspetto moderno e fresco grazie alla Vintage Collection. Con la classica stampa in bianco e nero, felpe con cappuccio, felpe e T-shirt (a partire da 32,89 euro) con percentuali elevate di cotone garantiscono comfort e benessere. Inoltre, i proprietari di prodotti Vintage Collection appassionati di moda possono avere la certezza di non passare inosservati grazie alle scritte Opel posizionate in modo intelligente e alle applicazioni gialle.

La Opel Brand Collection: divertimento in bianco, nero e giallo per grandi e piccini

Anche la Brand Collection ha tutto nei colori Opel bianco, nero e, soprattutto, giallo. Il beanbag da 140 x 180 cm (219,90 euro) riempito di granuli caratterizza il soggiorno o l’ufficio – e invita a rilassarsi e a lasciarsi andare. Per esempio, dopo una sudata partita a calcio con i figli. I ragazzi non vedono l’ora di affrontare il prossimo scontro in giardino il 25 dicembre con lo speciale pallone bicolore con il disegno dei cerchi di Astra (16,39 euro). Una particolarità: oltre al logo Opel, il pallone ha anche la firma del due volte “Allenatore mondiale dell’anno” e testimonial Opel Jürgen Klopp!

Si possono mostrare tutte le proprie abilità anche con lo Yo-yo Opel a LED. Grazie al movimento libero della ruota e alla funzione centrifuga, alle pile a bottone e al diodo luminoso, lo yo-yo non è solo divertente per giocare, ma è anche un modo per attirare l’attenzione mentre ci si esercita nel tempo libero, ed è disponibile a soli 3,90 euro. Per avere la certezza che anche i più piccoli fan Opel si sentano davvero a proprio agio, i genitori possono tranquillizzare i propri bambini con il ciuccio NUK di alta qualità con il fulmine Opel sul davanti (8,50 euro) – oppure possono tenere al caldo i loro piedini con i simpatici calzini gialli Opel (10,50 euro). I calzini sono fatti per l’80 per cento con cotone biologico sostenibile e sono certificati Oeko-Tex.

Opel offre inoltre altre collezioni basate sul design dei relativi veicoli e una grande gamma di macchine giocattolo. Ci sono anche i modelli in miniatura delle nuove Opel Astra e Opel Mokka e anche di Opel Corsa, che fanno battere i cuori dei collezionisti. Praticamente chiunque voglia cercare il giusto regalo per Natale troverà il prodotto perfetto nell’Opel Lifestyle Shop.