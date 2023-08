Opel Mokka-e: B-Suv elettrizzante

Presentata nel 2020, Opel Mokka si è a arricchita della “e” e cioè di una versione a impatto zero con un powertrain da 136 cavalli e 260 Nm di coppia massima in abbinamento a un pacco batterie da 50 kWh. Noi l’abbiamo provata.

Piccoli sbalzi e postura larga sono i tratti caratteristici dell’aspetto del nuovo SUV compatto da 4,15 metri. Mokka sembra ben piantata a terra, merito di un frontale che accoglie l’Opel Vizor: quasi una visiera protettiva che copre il nuovo volto di Opel, integrando perfettamente la griglia del veicolo, i fari a LED con tecnologia IntelliLux LED matrix e il nuovo emblema del fulmine, l’Opel Blitz, in un unico elemento. Il nome del modello appare per la prima volta al centro del portellone con un carattere appositamente progettato che forma la parola “Mokka”.

Anche l’interno riflette la chiara filosofia. Il nuovo Opel Pure Panel integra due schermi ampi: da 12″ quello della strumentazione principale, affiancato da quello a sfioramento da 7 o 10″ del sistema multimediale, il Multimedia Navi (a richiesta è disponibile il Navi Pro), compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Tutto all’interno è essenziale, Il Pure Panel ha un design estremamente chiaro. È chiaramente strutturato e comprensibile a colpo d’occhio. Al fine di evitare la distrazione del conducente, infatti, i designer Opel, hanno garantito il funzionamento intuitivo del sistema. I pulsanti controllano ancora le funzioni più importanti, ma senza dover navigare attraverso sottomenu.

Come detto, il motore elettrico produce 100 kW (136 cv) con 260 Nm di coppia massima immediatamente disponibili dalla partenza. La velocità massima è limitata a 150 km/h per ottimizzare l’energia immagazzinata nella batteria da 50 kWh. La Casa dichiara 324 km di autonomia, un dato vicino a quello che abbiamo potuto verificare (circa 300 km in percorso urbano) mentre fuori città si scende intorno ai 230 km. I 50 kWh di capacità nominale della batteria si ricaricano all’80% in 30 minuti con una ricarica a 100 kW, o in poco meno di 1 ora con le colonnine a corrente continua da 50 kW. C’è comunque il caricatore di bordo da 7,4 kW per ricaricare a casa o dalle stazioni di ricarica a corrente alternata.

Su strada la Mokka-e è un auto brillante con una buona spinta. Le tre modalità di guida (Eco, Normal e Sport) consentono di stabilire dei limiti massimi sia per la potenza che per la coppia del motore. La modalità “Normal” permette di raggiungere una potenza di 80 kW e una coppia di 220 Nm, mentre la modalità “Eco” trasforma il motore elettrico in un’unità da 60 kW e 180 Nm. Se si desidera sfruttare le massime prestazioni, la modalità “Sport” consente di attingere al massimo della potenza, ovvero 100 kW con una coppia di 260 Nm. Ottima l’insonorizzazione e il comfort di guida.

Per quanto riguarda il listino, si parte da 34.000 euro per l’allestimento e-Edition e si arriva a 36.200 per la versione e-GS.