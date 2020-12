Opel Mokka-e protagonista della finale di X Factor 2020

Grande attesa per scoprire stasera su Sky, in simulcast su TV8 e NOW TV chi sarà il vincitore di X Factor 2020, lo show di Sky prodotto da Fremantle. Un’edizione che sarà ricordata per le forti personalità: da una parte i giudici che interpretano differenti stili musicali, pronti a raccogliere il consenso di più generazioni. Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika – quest’ultimo brand Ambassador del marchio del fulmine – si sono confrontati ancor prima dei propri aspiranti talenti, facendo affiorare punti di vista differenti; dall’altra parte, i concorrenti che hanno dimostrato talento, personalità ed energia.

Insieme a tutti loro, grazie a Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, e Fremantle, Opel quest’anno è stato protagonista di X Factor 2020 come Official Partner accompagnando i concorrenti durante tutto il loro percorso, fino ad arrivare all’attesissima finale. A bordo di Opel Corsa i talenti di #XF2020 si sono spostati dal teatro sede delle selezioni a Roma, fino ad arrivare alla Sky Wifi Arena per affrontare la fase dei Live Show di #XF2020.

Giorno dopo giorno, prova dopo prova, sono state molte le situazioni dello show dedicate agli spostamenti che hanno offerto la possibilità di vedere da vicino le Opel Corsa-e, a loro volta protagoniste di trasferte connotate dalla sostenibilità delle zero emissioni. La natura 100% elettrica di Opel Corsa-e si è infatti manifestata avvolta dal totale silenzio ed in assenza di vibrazioni.

Opel Corsa-e è stata affiancata, in questi giorni di avvicinamento alla finale, dal Nuovo Opel Mokka-e, protagonista di un contenuto dedicato ai finalisti: il Road to the Finale.

I quattro finalisti Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. sono stati i primi, dopo il brand ambassador Mika, a salire a bordo di Nuovo Opel Mokka per il viaggio più importante, quello verso la finalissima. Ognuno di loro ha raccontato gli highlight del proprio percorso, dal primo incontro con i giudici fino alle aspettative e sensazioni in attesa della finale.

Un contenuto esclusivo che andrà in onda durante l’Ante Factor prima della finale di X Factor 2020 e sarà disponibile sulle properties digital Opel.

Una partnership carica di energia quella tra Opel e X Factor 2020, ricca di contenuti che hanno intrattenuto gli spettatori e anche la fanbase online, e che ora è pronta per il gran finale.

La finale di X Factor 2020, show di Sky prodotto da Fremantle, è in onda giovedì 10 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su TV8, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV.