Opel Rocks-e in servizio con i vigili del fuoco dello stabilimento Opel

Opel Rocks-e è piccola, agile, elettrica – e a zero emissioni. La minuscola vettura elettrica è anche assai versatile e può essere utilizzata in numerosi modi, per recarsi al lavoro o per le consegne. Anche i vigili del fuoco Opel di Rüsselsheim ne stanno sperimentando la duttilità, dopo aver inserito nella squadra una rossa Opel Rocks-e.

Il veicolo più piccolo della flotta dei vigili del fuoco è una vettura davvero unica. Ma la livrea rosso fuoco, il sistema di segnalazione speciale, le luci anteriori lampeggianti e il numero di emergenza ne definiscono chiaramente lo scopo. Opel Rocks-e è equipaggiata con tutto quello che serve per svolgere il servizio richiesto all’interno dello stabilimento di Rüsselsheim. Con tanto spazio disponibile sotto il sedile del passeggero e nel vano piedi per gli attrezzi, il quadriciclo a zero emissioni è pronto a fare il proprio dovere sul sito da 1,9 km2, per esempio, per verificare gli estintori.

Utilizzando l’agile Opel Rocks-e, i vigili del fuoco guidano a zero emissioni e possono raggiungere rapidamente ogni angolo del sito. L’autonomia di 75 chilometri (nel ciclo WLTP) è più che sufficiente. Invece di parcheggiare il veicolo davanti alla porta e dover attraversare a piedi gli ampi edifici, come avveniva in precedenza, i vigili del fuoco possono spostarsi anche all’interno, grazie al sistema di propulsione elettrico, risparmiando così moltissimo tempo. Inoltre, Opel Rocks-e cattura l’attenzione ovunque vada e fa sempre apparire un sorriso sui volti dei dipendenti.

Opel Rocks-e per i vigili del fuoco dello stabilimento di Rüsselsheim è stata creata congiuntamente dagli stessi vigili del fuoco e dai colleghi di Advanced Engineering e OSV (Opel Special Vehicles). Grazie a questo allestimento unico, il marchio tedesco dimostra una volta di più la versatilità di questo microveicolo elettrico. Opel Rocks-e è una quadriciclo innovativo e costituisce un biglietto d’ingresso accessibile alla mobilità elettrica per gli adolescenti di almeno 15 anni (Con patente AM); presto sarà disponibile anche come veicolo per le consegne.