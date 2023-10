Opel Rocks e-XTREME torna protagonista ai saloni dell’auto di Zurigo ed Essen

Dopo aver riscosso un grande successo di pubblico sia al Salone IAA Mobility di Monaco di Baviera che al Brussels Urban Sessions, il prestigioso festival sportivo urbano del Belgio, Opel Rocks e-XTREME si appresta a fare il suo ritorno in scena. Questa volta, il palcoscenico sarà il Salone dell’Auto di Zurigo, dove sarà presente dal 2 al 5 novembre e successivamente al Motor Show di Essen, dal 2 al 10 dicembre.

Opel Rocks e-XTREME è una versione unica e innovativa dell’iconico quadriciclo elettrico a due posti Opel Rocks Electric, noto per la sua guida divertente e priva di emissioni inquinanti, pensato per un pubblico a partire dai 15 anni di età. Rocks e-XTREME ha conquistato la giuria del #OpelDesignHack, un concorso che ha coinvolto la community di appassionati Opel nella creazione di una concept car all’insegna del motto “Voi la progettate, noi la costruiamo”.

Durante la fase di realizzazione di questo esemplare unico, gli ingegneri Opel hanno accettato la sfida di avvicinarsi il più possibile al modello iniziale in 3D. L’Opel Vizor è stato reinterpretato e arricchito con sofisticate luci anteriori a LED a doppia funzione, curate dalla rinomata LIGHTWORKS GmbH. Gli indicatori di direzione, le luci di posizione e le luci diurne garantiscono una straordinaria illuminazione uniforme e sono dotati di un sistema originale di dissipazione del calore.

Per ridurre al minimo il peso complessivo, il Vizor e i parafanghi sono stati realizzati tramite stampa 3D, in collaborazione con la specializzata ditta 4D Concepts GmbH. Ad esempio, i parafanghi sono realizzati in PA12, un nylon noto per la sua eccezionale resistenza, capacità di trazione e flessibilità senza compromettere la durabilità.

Un altro aspetto impressionante di Opel Rocks e-XTREME è la sua inconfondibile presenza da fuoristrada. Per creare questo straordinario look, il team di Rüsselsheim ha fatto affidamento sugli esperti degli ammortizzatori H&R. Questi ammortizzatori, unici nel loro genere, sono stati appositamente sviluppati per il “Design Hack” e consistono in un sistema di ammortizzatori coil-over in alluminio combinato con molle da 50 mm.