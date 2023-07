Opel svela il nome della prossima concept car

Opel ha rivelato il nome della sua attesissima concept car: la Opel Experimental. Con l’obiettivo di fornire una chiara visione non solo per una nuova gamma di veicoli, ma per l’intero marchio, Opel pianifica di rilasciare ulteriori dettagli nelle prossime settimane prima di presentare la Opel Experimental a un pubblico internazionale durante l’evento IAA Mobility a Monaco, dal 5 al 10 settembre 2023.

Florian Huettl, CEO di Opel, ha dichiarato: “Come suggerisce il nome, la Opel Experimental rappresenterà una prospettiva chiara per il marchio, andando oltre una semplice gamma di nuove auto. Essa illustra la direzione che il nostro marchio prenderà nei prossimi anni e influenzerà tutte le future generazioni dei nostri modelli. È un simbolo di ciò che vogliamo realizzare con il marchio Opel.”

La Opel Experimental rappresenta anche la fase successiva nell’evoluzione della filosofia di design “Bold and Pure” di Opel, acclamata dalla critica e introdotta per la prima volta con la Opel GT X Experimental. Questa nuova concept car riflette il perfezionamento ulteriore del marchio all’interno di Stellantis, dando nuova vita ai pilastri “Detox”, “Modern German” e “Greenovation” del marchio.

Inoltre, l’ultima creazione del Centro Design di Rüsselsheim sarà la prima Opel a sfoggiare con orgoglio il nuovo logo “Blitz” di Opel, presentato di recente. Il nuovo “Blitz”, più nitido e deciso, viene posizionato al centro della bussola, che rappresenta il principio grafico chiave di Opel e costituisce l’elemento portante del design dell’anteriore, del posteriore e degli interni.

La Opel Experimental prosegue la lunga tradizione di successo delle concept car “made in Rüsselsheim”, una tradizione che ebbe inizio nel 1965, quando Opel divenne il primo marchio europeo a presentare uno studio di design con la leggendaria Opel Experimental GT.