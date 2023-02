OPPO annuncia Find N2 Flip

OPPO ha annunciato oggi il debutto sui mercati globali del suo primo smartphone in versione flip, OPPO Find N2 Flip.

Con i suoi 3,26 pollici, il display esterno di Find N2 Flip è il più grande disponibile fra tutti quelli presenti sugli smartphone flip attualmente in commercio. Le sue dimensioni rendono qualsiasi attività più facile, da controllare le notifiche a scattare selfie. L’orientamento verticale rende possibile visualizzare fino a sei notifiche contemporaneamente, funzionalità innovativa che contribuisce a renderlo leader nel settore. Inoltre, è possibile rispondere rapidamente ai messaggi delle principali applicazioni di messaggistica, attivare le impostazioni, registrare una nota vocale, rispondere a una chiamata e molto altro ancora, tutto senza aprire lo smartphone.

Grazie ai bordi in alluminio lucido, la cover realizzata in vetro resistente anti-impronta e l’esclusivo motivo a onde micro-incise sulla cerniera, Find N2 Flip presenta un design minimal, confortevole al tatto ed è disponibile in due esclusive colorazioni: Astral Black e Moonlit Purple.

Con un peso di soli 191g e uno spessore di soli 7,45 mm, Find N2 Flip è sottile e leggero e, grazie alla cover posteriore in vetro curvato con micro-arco di precisione, dà la sensazione di adattarsi perfettamente alla propria mano, sia che lo si usi aperto oppure chiuso. Mentre si utilizza il telefono, l’ampio display E6 AMOLED da 6,8 pollici è l’ideale per visualizzare le immagini grazie al formato cinematografico di 21:9 e una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz. La visualizzazione è ottimale in tutti gli ambienti grazie a una pellicola antiriflesso all’avanguardia e a una luminosità massima di 1600 nit.

La fotocamera principale da 50MP del Find N2 Flip, sviluppato in collaborazione con l’iconico produttore di fotocamere Hasselblad, è dotata di un ampio sensore Sony IMX890 con obiettivo f/1.8 che permette di realizzare scatti impeccabili. L’ampio display esterno consente di visualizzare una chiara anteprima dei selfie e, grazie alla funzione Dual Preview, mostrare al soggetto dello scatto il suo aspetto in tempo reale. Il formato 17:9 del display esterno ha lo stesso orientamento verticale del sensore della fotocamera, permettendo di ridurre al minimo il ritaglio per ottenere il massimo dei dettagli e della nitidezza. La modalità FlexForm, resa possibile dalla Flexion Hinge di seconda generazione, consente a Find N2 Flip di restare semi piegato tra 45 e i 110 gradi, così da ottenere angolazioni dinamiche dal basso verso l’alto e suggestivi video time-lapse in 4K. Non solo, permette anche di trasformare lo smartphone in una fotocamera con treppiede; basterà piegarlo, appoggiarlo su una superficie e scattare aprendo il palmo della mano, funzionalità utile per gli scatti di gruppo sfruttando anche la potenza della fotocamera dedicata ai selfie da 32MP.

Inoltre, la NPU proprietaria di imaging di Find N2 Flip, MariSilicon X, migliora i video notturni permettendo di catturare filmati in 4K ultra-nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Find N2 Flip integra una potente batteria da 4.300 mAh, la più grande presente su qualsiasi altro smartphone flip del segmento, garantendo un’autonomia sufficiente che dura tutto il giorno con una sola carica.

OPPO ha lavorato a stretto contatto con MediaTek per creare una versione ottimizzata del suo chipset flagship Dimensity 9000+, che permette un’ora in più di videochiamate, due ore in più di utilizzo dei social media e cinque ore di streaming musicale. OPPO ha anche incluso la ricarica più veloce di qualsiasi altro smartphone flip – SUPERVOOC nella sua versione da 44W – che carica la batteria al 50% in soli 23 minuti e fino al 100% in meno di un’ora.

Oltre a un hardware top di gamma, OPPO Find N2 Flip rappresenta anche un enorme passo avanti nell’esperienza software per gli smartphone flip, in quanto dispone dell’ultima versione di ColorOS 13, ottimizzata per il nuovo form factor e che permette di trarre il massimo dall’ampio display esterno, dalla modalità Flexform e molto altro. È anche il primo smartphone di OPPO a offrire quattro anni di aggiornamenti ColorOS e 5 anni di aggiornamenti sulla sicurezza, entrando nella classifica dei telefoni Android con il supporto più a lungo termine.

OPPO Find N2 Flip rappresenta pura innovazione e avanguardia nel segmento, segnando grazie alle sue caratteristiche uniche, l’inizio di un nuovo capitolo per gli smartphone pieghevoli e per il settore in generale.

Prezzo e disponibilità in Italia

OPPO Find N2 Flip sarà disponibile nel nostro Paese nei prossimi giorni nelle colorazioni Astral Black e Moonlit Purple al prezzo consigliato al pubblico di 1199,99 Euro.