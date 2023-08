OPPO annuncia il lancio del nuovo OPPO A78 in Italia

OPPO annuncia oggi il lancio del nuovo OPPO A78 in Italia. Dotato della velocissima ricarica flash SUPERVOOCTM da 67W e di un’ampia batteria da 5000 mAh, OPPO A78 offre una delle velocità di ricarica più elevate tra gli smartphone della sua fascia di prezzo. Con SUPERVOOCTM da 67W, lo smartphone può essere caricato al 100% in circa 44 minuti. Se completamente carica, la batteria è in grado di fornire 27,4 giorni di standby (modalità volo), 16,37 ore di riproduzione video su YouTube, permettendo a coloro che si trovano fuori casa di godere di un dispositivo in grado di durare un’intera giornata di utilizzo medio.

OPPO ha inoltre introdotto una serie di tecnologie esclusive progettate per migliorare la sicurezza e l’affidabilità della ricarica di OPPO A78. Battery Health Engine di OPPO contribuisce a prolungare la durata della batteria dello smartphone fino a 1.600 cicli di carica, sufficienti a mantenere la batteria in buone condizioni per un massimo di quattro anni.

La funzione Optimized All-Day Charging apprende in modo intelligente le abitudini di ricarica quotidiana degli utenti e regola la velocità di ricarica di conseguenza. Per chi lavora in ufficio e lascia spesso il telefono collegato al caricabatterie per tutto il giorno, la funzione Optimized All-Day Charging permette di interrompere automaticamente la carica della batteria quando raggiunge l’80% della capacità e riprenderla al 100% in tempo per la fine dell’orario di lavoro. In questo modo si riduce la ricarica costante della batteria per migliorarne la sicurezza e la longevità complessiva. Inoltre, il sistema di protezione della carica a 5 livelli è stato reintrodotto in OPPO A78 per migliorare la sicurezza end-to-end dell’intero processo di carica.

OPPO A78 è uno dei primi smartphone della serie A di OPPO a essere dotato di uno schermo AMOLED FHD+, una caratteristica raramente presente nella sua fascia di prezzo. Lo schermo da 6,4″ ha una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una frequenza di campionamento al tocco fino a 180Hz per offrire una maggiore fluidità e reattività. Con una luminosità complessiva fino a 600 nit, lo schermo offre dettagli incredibili anche sotto la luce diretta del sole, mentre la retroilluminazione adattiva intelligente contribuisce a fornire un’esperienza visiva più confortevole in diversi ambienti, riducendo l’affaticamento visivo dovuto a una visione prolungata.

E’ alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 680, che offre prestazioni potenti e consumi ottimizzati per le attività quotidiane. Il telefono presenta una configurazione da 8 GB di RAM + 128 GB di ROM con fino a 1 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo tramite lo slot per schede SD. OPPO A78 è inoltre dotato della tecnologia OPPO RAM Expansion, che può essere utilizzata per convertire temporaneamente lo spazio libero della ROM in un massimo di 8 GB di RAM per consentire al telefono di funzionare in perfetta efficienza durante gli scenari di carico intenso.

A livello di sistema, il Dynamic Computing Engine sviluppato da OPPO utilizza la tecnologia di calcolo parallelo per ottimizzare la programmazione e il recupero delle risorse di calcolo e aumentare la velocità e la stabilità complessive. Su OPPO A78, il Dynamic Computing Engine può aumentare la velocità di apertura delle app e consente di mantenere in esecuzione in background fino a 19 app contemporaneamente senza alcun ritardo evidente.

Anche con la sua grande batteria da 5000 mAh, OPPO A78 mantiene lo stesso design sottile e leggero della serie Reno, con uno spessore di soli 7,93 mm e un peso di soli 180 g che lo rendono il telefono più sottile con batteria da 5000 mAh nella sua fascia di prezzo.

OPPO A78 5G è disponibile su OPPO Store e, a partire dai prossimi giorni, su Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici. In particolare, è acquistabile nelle colorazioni Aqua Green e Mist Black, nella configurazione 8GB+128GB ad un prezzo consigliato al pubblico di 299,99€.