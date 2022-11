OPPO: due giorni di imperdibili offerte su OPPO Store

Ad un anno dalla sua nascita, OPPO Store diventa ancora una volta lo spazio perfetto per acquistare tutta la migliore tecnologia del brand. OPPO, infatti, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, in occasione del primo anniversario del suo e-commerce proprietario, offre ai suoi utenti due giorni di offerte imperdibili. Dalle ore 18.00 di oggi, 18 novembre, fino alle ore 23.59 di domenica 20 novembre, acquistando su OPPO STORE, sarà possibile approfittare di sconti super convenienti da applicare direttamente al carrello.

A diverse soglie di spesa, infatti, gli utenti potranno acquistare a prezzi vantaggiosi un dispositivo dell’ecosistema OPPO. Con una spesa totale di 1200€, ad esempio, sarà possibile comprare il nuovo OPPO Pad Air a soli 3€; mentre con una spesa compresa tra 9,99€ e 99,99€, il Wireless Speaker di OPPO sarà disponibile al prezzo di 1,40€.

Inoltre, per l’occasione, OPPO offre a prezzi scontati anche la sua vasta gamma di prodotti audio: per esempio, con uno shopping di 1000€ totali, gli auricolari OPPO Enco X2 costeranno solamente 1,70€; OPPO Enco Buds2 ed Enco Free2i, potranno essere acquistate ad 1€, rispettivamente con una spesa minima di 100€ per i primi e di 600€ per i secondi; e ancora, con un carrello totale di 800€, gli auricolari Enco X saranno acquistabili all’incredibile prezzo di un caffè: 1,20€. Infine, con 300€ di acquisti, gli auricolari Enco Free2 costeranno solo 1,60€, con 200€, invece, OPPO Enco Air2 saranno disponibili a soli 1,40€.

Ma non è tutto: a queste offerte si aggiunge anche un 10% di sconto sugli smartphone della Serie A, che verrà direttamente applicato al prodotto aggiunto al carrello*.

Grazie a queste iniziative uniche, OPPO Store, concepito fin dalla nascita come uno spazio virtuale user-friendly, semplice e completo, mette ancora una volta al centro il consumatore e, per questo speciale anniversario, rende la tecnologia ancora più accessibile.