Oppo: ecco gli auricolari Enco Air2 Pro

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia oggi il lancio di Enco Air2 Pro, i suoi ultimi auricolari wireless dotati di un driver con diaframma titanizzato da 12,4 mm che garantiscono prestazioni audio oltre le aspettative. Grazie all’ampio campo sonoro, a bassi potenti e voci cristalline e alla cancellazione attiva del rumore (ANC), OPPO Enco Air2 Pro offrono agli utenti un’esperienza d’ascolto fortemente immersiva, simile a quella di un concerto dal vivo.

Per fruire di qualsiasi contenuto di intrattenimento, che si tratti di gaming, di spettacoli in streaming o della propria playlist preferita, un audio di qualità, che sappia offrire dei bassi profondi ma anche un suono chiaro e morbido sui medi e sugli alti, è un alleato essenziale. Gli auricolari OPPO Enco Air2 Pro, infatti, sono stati progettati con un driver a diaframma titanizzato da 12,4 mm, una cassa armonica posteriore di grandi dimensioni realizzata su misura e la sintonizzazione Enco Live-bass: tutte caratteristiche che offrono bassi profondi ed esplosivi, ma che garantiscono il massimo della qualità anche nella riproduzione di voci alte e limpide. Che si tratti di musica pop, rock o strumentale, gli auricolari OPPO Enco Air2 Pro permettono agli utenti di godere di un’esperienza d’ascolto raffinata e ottimizzata.

Enco Air2 Pro sono anche dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC), in grado di intercettare e rimuovere il rumore ambientale a varie frequenze, consentendo agli utenti di ascoltare i propri brani preferiti in tutta tranquillità, in qualsiasi luogo e in ogni momento. Inoltre, grazie alla configurazione con doppio microfono e algoritmo di cancellazione del rumore AI, garantiscono una qualità audio impareggiabile durante le chiamate, e supportano la Transparency Mode: una funzione che consente di sentire i suoni e i movimenti dell’ambiente circostante senza dover rimuovere gli auricolari, per rimanere vigili soprattutto quando si è in movimento.

Gli auricolari Enco Air2 Pro vantano un design unico nel suo genere, caratterizzato dalla presenza di alcune piccole bolle trasparenti che aggiungono un tocco di leggerezza e raffinatezza alla custodia, creando un elegante strato traslucido.

Inoltre, grazie a un nuovissimo design curvo, anche l’ergonomia di OPPO Enco Air2 Pro è stata ulteriormente migliorata rispetto alla versione precedente. Questa particolare configurazione permette agli auricolari di sporgere dalla custodia per il 77% della loro superficie, rispetto al tradizionale 50%, facilitando la presa e rendendo la loro estrazione molto più semplice.

Infine, gli auricolari vantano un design aerodinamico per massimizzare il comfort e ridurre al minimo l’affaticamento dovuto all’uso prolungato e, grazie alla certificazione IP54 per la resistenza all’acqua e alla polvere, possono essere utilizzati anche durante le sessioni di allenamento.

Oltre alle prestazioni audio e al design, le OPPO Enco Air2 Pro rappresentano un’eccellenza nel settore anche in termini di batteria, latenza e controlli user-friendly. Gli utenti, infatti, non dovranno più preoccuparsi per la durata della batteria che, in questi nuovi auricolari, può garantire fino a 7 ore di utilizzo e con la custodia di ricarica, si raggiungono le 28 ore di ascolto ininterrotto. Inoltre, le Enco Air2 Pro supportano la tecnologia di ricarica rapida di OPPO, che in soli 10 minuti, consente di ottenere 2 ore intere di riproduzione.

In termini di connettività, invece, OPPO Enco Air2 Pro sono dotati di connessione Bluetooth 5.2 binaurale a bassa latenza per garantire agli utenti una riproduzione senza interruzioni. Inoltre, gli auricolari sono progettati per impostare automaticamente la modalità a bassa latenza durante le sessioni di gaming: questa funzione è in grado di fornire agli utenti una latenza end-to-end di soli 94 ms, migliorando i problemi di sincronizzazione tra audio e video e riducendo la perdita di connettività. Le Enco Air2 Pro, infine, dotate di controlli smart touch, come il doppio tocco sugli auricolari per scattare una foto, portano le possibilità wireless a un nuovo livello.

Gli auricolari OPPO Enco Air2 Pro sono disponibili nelle colorazioni White sul canale proprietario OPPO Store e Mediaworld a un prezzo consigliato al pubblico di 79,99€.