OPPO: illumina il Natale con Find X5 Pro

OPPO, in occasione delle festività natalizie, consiglia il suo OPPO Find X5 Pro come il dispositivo migliore per illuminare il Natale con scatti e riprese in grado di catturare al meglio i ricordi di queste giornate passate assieme ai propri cari.

Per immortalare al meglio l’atmosfera natalizia, OPPO Find X5 Pro è il dispositivo perfetto grazie all’ NPU dedicato all’imaging, MariSilicon X, che consente di registrare momenti indimenticabili con qualsiasi tipologia di luce. MariSilicon X, con la massima potenza di calcolo AI ad oggi disponibile, garantisce un risultato migliorato 4 volte superiore nella risoluzione dei video in situazioni di minore luminosità, con frame più nitidi e una riproduzione dei colori eccezionale. Gli scatti e le riprese natalizie saranno così fedeli che sarà possibile percepire la stessa magia anche a distanza di tempo.

Le fotocamere grandangolare e ultra-grandangolare, entrambe dotate di sensori Sony IMX766 da 50MP, con una dimensione del sensore di 1/1.56″ e pixel binning da 2um, saranno grandi alleate durante le gite fuori porta in montagna durante le festività; grazie all’ampia profondità di campo e all’ampio angolo di ripresa sarà possibile scattare foto incantevoli a paesaggi innevati, immortalando il panorama senza perdere nessun dettaglio.

Per dei selfie di famiglia vividi e dallo stile pop la fotocamera anteriore da 32MP che consente di catturare i dettagli con una nitidezza impareggiabile, è quanto di meglio si può desiderare; anche grazie a MariSilicon X vengono incrementate gamma dinamica e fedeltà del colore.

Grazie alla modalità 4K Ultra Night Video, con la quale è possibile registrare video notturni in alta qualità attraverso le fotocamere grandangolare e ultra-grandangolare, si potrà riprendere in modo fedele qualsiasi spettacolo pirotecnico per celebrare l’inizio del nuovo anno; questa funzionalità permette di registrare la loro bellezza notturna naturale con un’elaborazione dell’immagine chiara e realistica, senza sovraesporre l’intera scena.

Per illuminare il Natale di un’amate della fotografia, OPPO Find X5 Pro è il regalo adatto. OPPO Find X5 Pro è la prima serie di smartphone a incorporare il meglio di Hasselblad Camera for Mobile per migliorare e perfezionare la resa dei colori, rendendola il più vicino possibile alla realtà. Hasselblad è produttore leader di fotocamere digitali, rinomate per il loro design iconico, e di obiettivi; qualsiasi fotoamatore sarà entusiasta di trovare un Find X5 Pro sotto l’albero.

Grazie agli OPPO XMAS Days, fino al 23 Dicembre 2022, OPPO Find X5 Pro è disponibile su OPPO Store scontato del 20% al prezzo di 959,99€ invece di 1299,99€. La promo si estende anche per i prodotti in bundle permettendo di acquistare in offerta, insieme a Find X5 Pro, anche Enco X, Watch Free, PU Black Protective Case e Wireless Charger AirVOOC 50W al prezzo di 1199,99€ al posto di 1706,99€.