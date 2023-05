OPPO: Kakà è Global Brand Ambassador per la UCL

OPPO, una delle aziende leader nel settore degli smart device, ha annunciato oggi che Ricardo Izecson Dos Santos Leite, meglio conosciuto come Kaká, sarà il Global Brand Ambassador della sua partnership con la UEFA Champions League.

Come ex vincitore del Pallone d’Oro e della UEFA Champions League, nonché campione del mondo FIFA, Kaká è ancora considerato un’icona nel mondo del calcio e uno dei giocatori più decorati della sua epoca, sia a livello di club che a livello internazionale.

Insieme a OPPO, Kaká farà ritorno allo Stadio Olimpico Atatürk, dove si è verificato il miracolo di Istanbul nel 2005. OPPO non vede l’ora di celebrare il ritorno di Kaká e la finale della UEFA Champions League del 2023 a Istanbul insieme ai fan di tutto il mondo.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Kaká come Global Brand Ambassador di OPPO per la UEFA Champions League 2022-23”, ha dichiarato Elvis Zhou, CMO di OPPO Overseas. “La collaborazione con un evento sportivo globale di alto livello come la UEFA Champions League offre a OPPO un’opportunità senza precedenti per diffondere lo spirito di ispirazione che ci accomuna con il pubblico di tutto il mondo. Crediamo che i miracoli non accadano solo per caso, ma siano il frutto di esperienza e perseveranza. Con l’ingresso di Kaká nella squadra di OPPO come testimonial, avremo un’ulteriore occasione quest’anno per comunicare e coinvolgere i fan di tutto il mondo, ispirandoli a godere, sperimentare e condividere i momenti migliori delle loro partite di calcio preferite”.

“La proposta di marca di OPPO, ‘Inspiration Ahead’, rappresenta anche l’ambizione di ogni atleta di raggiungere la perfezione nonostante le avversità”, ha dichiarato Kaká. “In quanto appassionato di tecnologia, sono entusiasta di avere l’opportunità di collaborare con un leader tecnologico globale come OPPO per connettere e ispirare ulteriormente i tifosi di calcio di tutto il mondo durante la competizione e di avere l’opportunità di celebrare altre vittorie insieme”.

Kaká, Global Brand Ambassador di OPPO, visiterà Jakarta, in Indonesia, il 3 giugno, e Pechino, in Cina, il 5 giugno, per una serie di attività promozionali con OPPO. Infine, durante la finale della UEFA Champions League 2023, Kaká incontrerà i fan di tutto il mondo a Istanbul, in Turchia, presso lo stand di OPPO nello Stadio Olimpico Atatürk e scattando alcune foto con OPPO Find N2 Flip e OPPO Find X6 Pro. Con Kaká e il ritorno della finale della UEFA Champions League a Istanbul quest’estate, OPPO non vede l’ora di godersi la straordinaria e coinvolgente partita e di celebrare la nascita di un nuovo campione.