OPPO presenta il nuovo A38

OPPO, una delle aziende leader nel campo degli smart device, ha ufficialmente presentato il suo ultimo smartphone della serie A, l’OPPO A38. Questo dispositivo è equipaggiato con una tecnologia di ricarica ultraveloce SUPERVOOCTM da 33W, una batteria potente da 5000mAh e il processore MediaTek Helio G85, che offre spazio abbondante di memoria e archiviazione. L’obiettivo principale di OPPO A38 è garantire un’esperienza fluida e prestazioni eccezionali con una durata della batteria sorprendente.

OPPO A38 è dotato di una fotocamera AI da 50MP, uno schermo Sunlight da 90Hz e una modalità Ultra Volume, che promettono di offrire un’esperienza utente straordinaria sia per l’uso quotidiano che per l’intrattenimento.

A38 mantiene l’iconico design di OPPO, con colori vivaci come Glowing Gold e Glowing Black, entrambi arricchiti dalla tecnica esclusiva OPPO Glow. Questo processo conferisce alla scocca posteriore un aspetto leggermente scintillante, rendendola resistente alle impronte digitali e con dettagli brillanti.

OPPO A38 presenta anche il distintivo Ultra-Slim Retro Design della serie A, che lo rende comodo da tenere in mano, sottile con uno spessore di circa 8,16 mm e leggero con un peso di circa 190 g. Inoltre, l’opzione di sblocco tramite impronta laterale consente uno sblocco rapido e agevole anche con una sola mano.

La visualizzazione dei contenuti alla luce diretta del sole diventa meno problematica grazie al display Sunlight da 90Hz, che può raggiungere una luminosità di 720 nit in modalità High Brightness. Il display da 6,56 pollici offre colori vibranti e un’immagine fluida con una frequenza di aggiornamento da 90Hz e una gamma di colori DCI-P3 del 96%. L’All-Day AI Eye Comfort riduce l’affaticamento degli occhi per un’esperienza di visualizzazione confortevole.

Il sistema di fotocamere aggiornato, composto da una fotocamera AI da 50MP e una fotocamera da 2MP per il bokeh, consente scatti nitidi, naturali e luminosi. L’uso del pixel binning migliora la cattura di dettagli in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera frontale da 5MP offre selfie di alta qualità e chiamate video chiare.

OPPO A38 è alimentato dal processore MediaTek Helio G85, garantendo prestazioni fluide ed efficienti. Il Dynamic Computing Engine di OPPO assicura prestazioni durature nel tempo, con un tasso di invecchiamento medio inferiore al 10% secondo i test di Fluency Protection di 36 mesi condotti nel laboratorio OPPO.

Con una configurazione di 4GB di RAM e 128GB di ROM, OPPO A38 offre una tecnologia di espansione della RAM per mantenere le prestazioni sempre fluide anche in situazioni di carico intenso. La modalità Ultra Volume amplifica il volume dell’altoparlante del 300%, garantendo una chiara qualità audio anche in ambienti rumorosi.

Per soddisfare le esigenze degli utenti in termini di durata della batteria, OPPO A38 è equipaggiato con una batteria da 5000mAh che può essere caricata completamente in circa 75 minuti grazie alla ricarica SUPERVOOCTM da 33W. Una breve ricarica di 15 minuti offre diverse ore di riproduzione video su YouTube o chiamate vocali.

OPPO ha anche implementato tecnologie per migliorare la sicurezza della ricarica e la durata della batteria, come la All-day Charging Protection e la All-Day AI Power Saving. OPPO A38 è certificato IP54 per la resistenza all’acqua e alla polvere e ha superato rigorosi test di resistenza per garantire qualità e affidabilità.

L’OPPO A38 è disponibile in Glowing Gold e Glowing Black, nella configurazione 4GB+128GB, al prezzo di 219,00€ su OPPO Store e presto su Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.